Venom: Tom Hardy conferma che lo spin-off sarà basato sul fumetto "Protettore Letale"

Di Pietro Ferraro domenica 10 dicembre 2017

Tom Hardy ha confermato che lo spin-off "Venom" sarà basato sulla miniserie "Protettore Letale".

Parlando alla Comic Con Experience di San Paolo in Brasile, Tom Hardy protagonista dello spin-off Venom ha finalmente confermato le voci di vecchia data secondo cui il film sarà ispirato dalla classica miniserie a fumetti "Protettore Letale".

Venom: nuova foto dal set con potenziali spoiler Tom Hardy è Venom nel primo spin-off ufficiale dell'Uomo Ragno al cinema dal 5 ottobre 2018.

Il Venom di Sony sarà il primo di una serie di spin-off di Spider-Man annunciati, con ogni film che avrà come protagonisti alcune delle più popolari nemesi dell'Uomo Ragno. A questo punto non è sicuro se i film faranno parte o meno dell'Universo Cinematografico Marvel e la question è come si possa far funzionare Venom senza Spider-Man. La risposta, secondo Hardy, è basando il film su una delle storie di Venom più popolari di tutti i tempi.

Il Comic-Con Experience di San Paolo ha incluso un messaggio registrato di Hardy, in cui l'attore prometteva ai fan che avrebbe reso giustizia al personaggio. Curiosamente, secondo il sito ComicBook.com, Hardy ha anche suggerito che il film sarebbe stato "importante" per l'Universo Marvel. L'attore ha poi continuato rivelando che il film sarà ispirato dalla miniserie "Protettore Letale" del 1993.

Questo approccio ha un senso dato che "Protettore Letale" ha reinventato il simbionte per gli anni '90. La trama inizia con una tregua tra Eddie Brock e Spider-Man e vede Brock trasferirsi a San Francisco. Lì inizia una carriera da antieroe piuttosto che da villain a tutto tondo. Inutile dire che il passato di Brock torna a perseguitarlo con la miniserie che vedeva Venom braccato dalla Life Foundation. Sempre nel fumetto cercando di attingere al potere del simbionte di Brock vengono creati cinque nuove uova di simbionte. Possiamo supporre che il film adatterà questo particolare elemento per introdurre Carnage, che si dice sia il villain prinicpale dello spin-off. Carnage è uno dei supercattivi più brutali della Marvel, creato quando un simbionte si lega ad un assassino psicopatico. Si ipotizza che Riz Ahmed interpreti l'ospite di Carnage, Cletus Kasady.

Nel frattempo è particolarmente interessante il commento di Hardy sul fatto che questo film sarà "importante" per l'Universo Marvel. Gli ultimi mesi hanno visto molta confusione sull'eventualità che gli spin-off Sony di Spider-Man fossero effettivamente parte dell'UCM. A giugno Amy Pascal, produttore di Spider-Man: Homecoming, ha descritto i film come "complementare" per l'UCM. Non ci è voluto molto perché Pascal tornasse suoi suoi passi ritrattando questa sua affermazione, insistendo invece sul fatto che gli spin-off saranno solo ispirati dai fumetti. Ma la maggior parte dei fan spera ancora che i film di Sony possano aggiungere storie all'UCM concepite esclusivamente per spettatori adulti.