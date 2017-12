Star Wars: Gli Ultimi Jedi - video e prime reazioni dalla premiere di Los Angeles (NO SPOILER)

Di Pietro Ferraro domenica 10 dicembre 2017

Le prime reazioni della critica sui social media a "Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi" di Rian Johnson e video della premiere di Los Angeles.

Le prime reazioni dei social media a Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson sono approdate online, in seguito alla prima mondiale del film tenutasi a Los Angeles, California. L'attesissimo sequel continua la storia precedentemente stabilita in J.J. Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza di JJ Abrams e porta il franchise di lungo corso in nuove, ambiziose direzioni, mentre getta le basi per il ritorno di Abrams in Star Wars: Episodio IX, il capitolo conclusivo della nuova trilogia di Star Wars di Lucasfilm.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuovo spot tv con SPOILER e locandine internazionali

Sebbene non si sappia molto sull'attesissimo sequel in questa fase, "Gli Ultimi Jedi" si presenta decisamente diverso dal punto di partenza, con Lucasfilm che si concentra su nuove svolte di trama di enorme potenzialità. Naturalmente questi dettagli vengono tenuti nel più stretto riserbo fino a quando il film arriverà nei cinema italiani il prossimo mercoledì. Ciò che è noto, tuttavia, è che "Gli Ultimi Jedi" rinuncia ad un salto nel tempo e si svolge pochi istanti dopo gli eventi di "Il risveglio della Forza", con Luke Skywalker (Mark Hamill) che finalmente pronuncia le sue prime parole sullo schermo dal 1983, anno dell'uscita di Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi.

Lucasfilm ha presentato in anteprima Star Wars: Gli Ultimi Jedi a Los Angeles e la prima ondata di reazioni sui social media non si è fatta attendere. Finora i critici dicono che Johnson ha realizzato un sequel emozionante e sbalorditivo che è all'altezza del clamore che lo ha preceduto. A seguire trovate una selezione di tweet SENZA SPOILER quindi potete proseguire nella lettura senza rischi.







There aren’t enough words to express how much I LOVED #StarWars #TheLastJedi! It is mind-blowing! I’m in geek heaven! pic.twitter.com/unXfYMkIle

— Jenna Busch (@JennaBusch) 10 dicembre 2017

Non ci sono abbastanza parole per esprimere quanto ho amato #StarWars #TheLastJedi! È strabiliante! Sono nel paradiso dei geek!

Star Wars: The Last Jedi is so very different, exciting, surprising. So many emotions, so many amazing moments. Stay away from spoilers. — Peter Sciretta (@slashfilm) 10 dicembre 2017

Star Wars: The Last Jedi è molto diverso, eccitante, sorprendente. Tante emozioni, tanti momenti incredibili. State lontano dagli spoiler.







#StarWarsTheLastJedi floored me. @rianjohnson and the team nail so much - thrills, laughs, heart and most of all, pushing the characters/overall franchise a major step forward. Some really rich material to explore in the future. Can't wait for more.

— Perri Nemiroff (@PNemiroff) 10 dicembre 2017

#StarWarsTheLastJedi mi ha messo al tappeto. @rianjohnson e il team mettono in scena così tanto - brividi, risate, cuore e soprattutto, spingono i personaggi e il franchise in generale verso un importante passo in avanti. C'è davvero tanto ricco materiale da esplorare in futuro. Non vedo L'ora.

Star Wars: The Last Jedi is everything. Intense, funny, emotional, exciting. It’s jam-packed with absolutely jaw dropping moments and I loved it so, so much. I’m still shaking. pic.twitter.com/fHddWjo201 — Germain Lussier (@GermainLussier) 10 dicembre 2017

Star Wars: The Last Jedi è tutto. Intenso, divertente, emozionante, eccitante. È pieno zeppo di momenti assolutamente sbalorditivi e mi è piaciuto così tanto. Sto ancora tremando.







Impressed with #StarWars: #TheLastJedi. It makes some big, impressive and surprising moves that I definitely didn't expect. Not all of the plot stuff is exactly perfect, but the character work is once again fantastic, and it's just amazing to see Luke Skywalker back in action.

— Eric Eisenberg (@eeisenberg) 10 dicembre 2017

Sono rimasto impressionato da #StarWars: #TheLastJedi. Fa alcune mosse grandi, impressionanti e sorprendenti che non mi aspettavo. Non tutta la trama è perfetta, ma il lavoro sui personaggi è di nuovo fantastico, ed è semplicemente incredibile vedere Luke Skywalker tornare in azione.

There’s a scene in #StarWars #TheLastJedi that I keep playing over and over in my head, that is so stunning and unexpected that I don’t want to forget how I felt seeing it for the first time. This movie feels unlike any other Star Wars movie in all the ways I hoped. pic.twitter.com/zlDW4yOjp2 — Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) 10 dicembre 2017

C'è una scena in #StarWars #TheLastJedi che continuo a rivedere ancora e ancora nella mia testa, è così sorprendente e inaspettata che non voglio dimenticare come mi sono sentito nel vederla per la prima volta. Questo film sembra diverso da qualsiasi altro film di Star Wars in tutti i modi in cui speravo.







#TheLastJedi is absolutely fantastic - gripping, touching, funny and powerful w/ gorgeous shots and the most badass battles. When it gets going, holy crap does it get going. Hands down the best #StarWars movie since Empire pic.twitter.com/nWWAhlNMJo

— ErikDavis (@ErikDavis) 10 dicembre 2017