EFA 2017, i vincitori - trionfa The Square

Di Federico Boni domenica 10 dicembre 2017

Sei premi vinti da The Square agli European Film Awards 2017.

EFA 2017, le nomination - guida The Square Italia grande assente dalle nomination agli European Film Awards 2017. The Square di ​​Ruben Östlund, già vincitore della Palma d'oro all'ultimo Festival di Cannes, ha trionfa agli European Film Awards, gli "Oscar" del cinema europeo, giunti quest'anno alla 30. edizione e assegnati ieri, sabato 9 dicembre, a Berlino. The Square ha infatti conquistato i premi come miglior film, migliore regista (Ruben Östlund), migliore attore (Claes Bang), migliore sceneggiatura (Ruben Östlund), migliore scenografia (Josefin Åsberg) e migliore commedia. Un filotto clamoroso, per il titolo Teodora, in Italia da 5 settimane e in grado di incassare oltre 800.000 euro.

A votare i vincitori gli oltre 3,000 membri dell'European Film Academy, con Lady Macbeth (sempre Teodora) miglior sorpresa europea, Communion miglior documentario, Loving Vincent miglior lungometraggio animato e Alexandra Borbély miglior attrice per On Body and Soul. 120 battiti al minuto, tra i favoriti agli Oscar 2018 come miglior film straniero, si è portato a casa il premio per il miglior montaggio (andato al regista Robin Campillo), mentre Loveless quello per la fotografia e per la colonna sonora.

European Film Awards 2017 vincitori



FILM EUROPEO 2017

THE SQUARE

SCRITTO E DIRETT DA: Ruben Östlund

PRODOTTO DA: Philippe Bober, Erik Hemmendorff



COMMEDIA EUROPEA 2017

THE SQUARE

SCRITTO E DIRETT DA: Ruben Östlund

PRODOTTO DA: Philippe Bober, Erik Hemmendorff

RIVELAZIONE EUROPEA 2017 – Prix FIPRESCI

LADY MACBETH

DIRETTO DA William Oldroyd

SCRITTO DA Alice Birch

PRODOTTO DA Fodhla Cronin O'Reilly

DOCUMENTARIO EUROPEO 2017

COMMUNION

SCRITTO E DIRETTO DA Anna Zamecka

PRODOTTO DA Anna Wydra, Anna Zamecka, Zuzanna Krol, Izabela Lopuch & Hanka Kastelicová

FILM D’ANIMAZIONE EUROPEO 2017

LOVING VINCENT

DIRETTO DA: Dorota Kobiela and Hugh Welchman

PRODOTTO DA Hugh Welchman, Ivan Mactaggart & Sean Bobbitt

ANIMAZIONE: Dorota Kobiela & Łukasz Mackiewicz

CORTO EUROPEO 2017

TIMECODE di Juanjo Giménez

REGISTA EUROPEO 2017

Ruben Östlund per THE SQUARE



ATTORE EUROPEO 2017

Claes Bang per THE SQUARE



ATTRICE EUROPEA 2017

Alexandra Borbély per ON BODY AND SOUL

SCENEGGIATORE EUROPEO 2017

Ruben Östlund per THE SQUARE

CO-PRODUTTORE EUROPEO 2017 – Prix EURIMAGES

Cedomir Kolar

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA EUROPEO –PRIX CARLO DI PALMA 2017

Michail Krichman

per LOVELESS

SCENOGRAFO EUROPEO 2017

Josefin Åsberg

per THE SQUARE

COSTUMISTA EUROPEA 2017

Katarzyna Lewińska

per SPOOR

ACCONCIATORE E TRUCCATORE EUROPEO 2017

Leendert van Nimwegen

per BRIMSTONE

COMPOSITORE EUROPEO 2017

Evgueni Galperine

per LOVELESS

SOUND DESIGNER EUROPEO 2017

Oriol Tarragó

per A MONSTER CALLS

MONTATORE EUROPEO

Robin Campillo

per 120 BATTITI AL MINUTO

CONTRIBUTO EUROPEO AL CINEMA MONDIALE 2017

Julie Delpy



PREMIO ALLA CARRIERA 2017

Alexandr Sokurov

EFA PEOPLE’S CHOICE AWARD 2017

STEFAN ZWEIG – FARWELL TO EUROPE di Maria Schrader

Germania/Austria 2016