Avengers: Infinity War -Thanos e Loki alleati, lo conferma Kevin Feige

Di Pietro Ferraro domenica 10 dicembre 2017

Durante l'evento Comic -Con Experience in Brasile, il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che Loki sarà un alleato di Thanos in Avengers: Infinity War.

Durante un'apparizione all'evento brasiliano Comic-Con Experience, il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che Loki stringerà un'alleanza con Thanos in Avengers: Infinity War. Questa mossa non è del tutto sorprendente, dato che l'attesissimo trailer di "Avengers 3" ha confermato che Loki aveva in realtà rubato il Tesseract prima che Surtur distruggesse sia Asgard che Hela alla fine di Thor: Ragnarok. Per di ottenere il favore di Thanos quindi non ci sarebbe probabilmente una via più diretta che donare al "Titano Pazzo" un manufatto di tale immenso potere, che risulta cruciale per completare il Guanto dell'Infinito.

Che Loki si stia schierando nuovamente dalla parte del male per trarne un vantaggio personale non è certo una novità, quindi per chi ritenesse che nel fratellastro di Thor ci fosse un barlume di bontà ancora da scoprire, questa alleanza mostra quale sia la vera natura del "Dio dell'Inganno" e il suo istinto di "autoconservazione" che di "eroico" ha sempre avuto ben poco. Naturalmente non si può escludere qualche colpo di scena e una potenziale eroica morte di Loki, il personaggio è tra i candidati ad una delle potenziali dipartiti annunciate in "Infinity War".

La conferma di Feige che Loki farà squadra con Thanos in Avengers: Infinity War è stata riportata da Omelete, un notiziario di entertainment brasiliano, tramite il proprio account Twitter. Feige ha inoltre confermato che Jon Watts dirigerà il sequel di Spider-Man: Homecoming, ha rivelato di nuovi loghi per il film Venom di Sony e ha fatto un accenno all'eventualità che il sequel dello spin-off New Mutants della FOX potrebbe essere ambientato in Brasile.