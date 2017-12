Ready Player One: 20 "easter egg" e cameo del nuovo trailer

Di Pietro Ferraro lunedì 11 dicembre 2017

Scopriamo gli "easter egg" e i cameo presenti nel nuovo trailer di "Ready Player One".

Il secondo trailer di Ready Player One è arrivato online con un nuovo carico di "easter egg" e cameo che rispecchiano gli omaggi alla cultura pop, videogiochi e ad un immaginario cinematografico anni '80 contenuti nel romanzo di Ernest Cline che Steven Spielberg ha adattato per il grande schermo.

A seguire trovate 20 di questi "easter egg" che coinvolgono automobili, personaggi classici e alcune gradite sorprese per un film che si presenta come imperdibile per chi ama la fantascienza in una intrìgante declinazione "virtuale".

Ready Player One di Steven Spielberg arriva nei cinema italiani dal 29 marzo 2018.





20. Alla griglia di partenza

In uno screeshoot della griglia di partenza, di una corsa automobilistica pazzesca, vediamo l'avatar Parzival salire a bordo della mitica DeLorean di Ritorno al futuro. Nella grigla di partenza appaiono anche la Batmobile della serie tv anni '60 con Adam West, la Mach 5 di Speed ​​Racer, il furgone nero e rosso dell'A-Team e la Falcon XB GT Coupe V8 Interceptor, il bolide di "Mad" Max Rockatansky. In mezzo alle auto si può scorgere anche il Ryu del videogame Street Fighter (il primo di numerosi cenni alla serie di picchiaduro)





19. Il barman con il copricapo dei Devo

La discoteca visitata da Parzival nel trailer mostra un gruppo di avventori serviti da un barista robot che sfoggia un copricapo rosso reso famoso dalla band anni '80 dei Devo.





18. I cameo dei personaggi di Street Figther

Come accennato in precedenza, i personaggi della serie Street Fighter sono ripetutamente citati in questo nuovo trailer, ma non tutti sono immediatamente riconoscibili. Quando Parzival ha il suo primo "contatto" con Art3mis nel reame digitale, due stelle di Street Fighter fanno un cameo direttamente dietro di loro. Le ombre possono celare i dettagli, ma le silhouette sono inconfondibili: si tratta di Blanka e Chun Li.





17. Il club preferito di Shepard nell'Oasis

Come rivela un cameo importante negli ultimi secondi del trailer, non sono solo i videogiochi degli anni '80 e '90 saranno utilizzati per popolare il mondo di Ready Player One. Se avete tenuto gli occhi aperti sulla folla fin dall'inizio del trailer, alla sinistra della reunion Parzival / Art3mis, i giocatori di ultima generazione noteranno l'Armatura N7 riservata all'elite dei soldati SpecOps della Terra nella serie di videgiochi Mass Effect.





16. Lara Croft ordina un drink

Sempre nella discoteca una persona corre al bar per ordinare un drink. Accanto alla coda di cavallo, allo zaino, alla maglietta verde-arancione e alle doppie fondine, quella persona è nientemeno che Lara Croft, l'eroina di Tomb Raider. Nel trailer precedente, Lara è stata mostrata a bordo dell'infernale automobile Christine di Stephen King.





15. Easter Egg di Mortal Kombat

La trama del film, come il libro, è altrettanto meticolosa nell'inclusione di cameo. Questo nuovo trailer introduce Ready Player One ai non lettori mostrando un mondo di giocatori alla ricerca di un grande premio nascosto dal creatore di Oasis. Per raggiungere il traguardo i giocatori dovranno acquisire tre chiavi (che richiedono alcune diverse vittorie). l'Uovo da trovare viene mostrato posizionato sopra due draghi che dovrebbero essere familiari ai giocatori degli anni '90. Il look dei draghi ricorda il logo del videogame Mortal Kombat che ha debuttato nel 1992. Inoltre una statua di Raiden è visibile alla destra dell'uovo, mentre potrebbero essere di altri personaggi del videogame le altre statue mostrate in varie pose nelle altre nicchie.





14. Loghi di di supereroi e videogiochi sulla moto

Nel trailer posizionati su una moto rossa appaiono alcuni simboli di supereroi e tra i più facili da individuare c'è quello di Wonder Woman, quello della serie tv originale con Lynda Carter (1975-1979), non l'incarnazione moderna. Un po' più in basso c'è un logo altrettanto riconoscibile per il pubblico più adulto: lo stemma di Ralph Supermaxieroe (The Greatest American Hero) una serie tv con supereroi dei primi anni '80. La moto è anche decorata con l'immagine di Miss Pac-Man e il logo aziendale della Taito, produttore di giochi come Elevator Action, Bubble Bobble e Space Invaders.





13. C'è anche King Kong

Ad un certo punto del trailer appare in controluce la silohuette di quello che sembra proprio King Kong in cima al suo consueto grattacielo newyorkese con alcuni biplani che gli volano attorno.





12. Le rane di Battletoads

Un altro cameo che farà la gioia dei "retrogamers" fa parte dell'imponente esercito riunitosi per combattere per Parzival, lo vediamo attraversare un paesaggio innevato che diventa un frenetico campo di battaglia. Gli anfibi umanoidi che guidano la carica sono Zitz, Pimple e Rash del videogame Battletoads. Il trio di rane guerriere creato strizzando l'occhio alle Tartarughe Ninja sono un omaggio ai videogiocatori degli anni '90.





11. Il cavaliere di Joust

Nell'assalto di personaggi fittizi che iniziano la stessa carica delle Battletoads, può essere facile individuare un personaggio del videogioco Joust, arrivato nelle sale giochi nel 1982 prima di approdare sulle console domestiche. Il gioco permetteva di controllare un cavaliere in sella ad un uccello simile ad uno struzzo in grado di volare. Oltre ad avere un ruolo degno di nota nella storia dei videogiochi, Joust è cruciale anche in Ready Player One poiché funge da ostacolo chiave al progresso dell'eroe. Per richiedere una delle chiavi dell'Easter Egg nascosto da Halliday, i giocatori dovranno battere un avversario "Joust" in una partita da tre round.





10. Harley Quinn e il Joker

Il Joker & Harley Quinn (visti recentemente fianco a fianco in Suicide Squad) sono tra i presenti nella discoteca di Oasis e possono essere intravisti sulla pista da ballo tridimensionale. Harley Quinn è la più facile da individuare, dal momento che indossa il costume della serie di videgiochi Batman: Arkham Asylum (e può anche essere vista come la donna che lascia il club quando Parzival entra).





9. Tracer di Overwatch

Il trailer ha riservato anche un gradita sorpresa ai fan del videogame Overwatch con un cameo di Tracer. L'eroina Blizzard è impossibile da perdere durante l'ultima chiamata alle armi di Parzival, con i suoi occhiali arancioni, la luce blu sul torace e l'acconciatura tutti ricreati perfettamente.





8. C'e anche Shepard al femminile

Sì, nel trailer non c'è solo il comandante Shepard del videogioco Mass Effect impegnato in battaglia, ma anche la sua versione femminile, la si può notare insieme a Tracer e Chun Li durante la carica. I suoi capelli rosso fuoco sono un po' più attenuati del solito in questa sequenza rispetto a Mass Effect 3, ma la stessa striscia rossa e bianca lungo il braccio della sua armatura rende impossibile non riconoscerla.





7. Non perdere Bloodrayne

Nello stessa inquadratura della carica, c'è una seconda apparizione da Lara Croft alla sinistra dei combattenti centrali, che grida mentre alza la pistola, e forse anche un Na'avi del film Avatar dietro di lei. Siamo quasi sicuri però che la donna dai capelli rossi con il top nero (e la profonda scollatura) sia in realtà Rayne, l'eroina della serie di videogiochi BloodRayne. La letale dhampir, una creatura per metà vampiro e per metà umana, ha guadagnato un seguito di culto, così come una serie di film non proprio memorabili.





6. C'è anche Deadshot

Joker e Harley non sono gli unici personaggi DC che fanno capolino in questa avventura sci-fi della Warner Bros. Ricordate che dicevamo che Harley Quinn viene vista in origine come la donna che lascia la discoteca di Oasis quando entra Parzival? Beh l'uomo alto, mascherato e con una spada che cammina accanto a lei, e che si volta a guardare Parzival, sembra proprio Deathstroke, il più letale degli assassini DC. Nel nuovo trailer, nell'inquadratura della piccola folla di combattenti che si lancia in azione alla chiamata di Parzival emerge una figura mascherata, con un mirino rosso fluorescente sull'occhio e un'arma legata al polso. Sembra a tutti gli effetti Deadshot, altro super-killer DC incarnato recentemente in una versione live-action da Will Smith in Suicide Squad.





5. Qualcuno ha detto Sagat?

Proprio così, Blanka e Chun Li non sono gli unici volti noti della serie Street Fighter a mettere a disposizione di Parzival il loro talento di combattenti. Non lontano da Deathstroke, un uomo alto e muscoloso può essere visto solo in cima alla collina innevata. Se i suoi screemshoot fossero rivelati per intero, potrebbe essere più facile da individuare per i giocatori. Ma così com'è, la benda sull'occhio, la cintura rossa e la grossa cicatrice sul petto lo rendono chiaro: si tratta di Sagat, il solo e unico "Imperatore del Muay Thai".





4. Gundam

I fan dei robottoni giapponesi aka Mecha potranno gioire poiché nel trailer appare in tutta la sua gloria imponente gloria anche il mitico Gundam (no, non è un Transformer).





3. Chucky

Dopo Freddy Krueger un'altra icona horror degli anni '80 partecipa alla battaglia di Ready Player One, si tratta di Chucky protagonista della serie di film Bambola assassina. Il trailer lo mostra attaccare due Sixers armato di un coltello.





2. Il gigante di ferro

Il primo trailer ha avuto un grande impatto rivelando che l'amato Gigante di Ferro del classioc d'animazione Warner Bros. sarà in Ready Player One e che avrà un ruolo di spicco accanto al protagonista come ha successivamete confermato Spielberg. Il robot torna anche in questo secondo traielr a ribadire la sua importanza all'interno della battaglia virtuale.





1. Tema musicale di Ritorno al futuro

Se non fosse sufficiente che l'eroe di Ready Player One guidi la DeLorean di Ritorno al Futuro attraverso le sue fughe nell'Oasis, allora gli ultimi secondi del trailer moltiplicheranno un già notevole effetto nostalgia. Ascoltate le note inconfondibili e indimenticabili del tema composto da Alan Silvestri per il classico anni '80 con Michael J. Fox (il compositore è stato scelto da Spielberg per musicare Ready Player One).

Fonte: Screenrant