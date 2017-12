Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuova action figure "deluxe" di Luke Skywalker

Di Pietro Ferraro martedì 12 dicembre 2017

Hot Toys annuncia una nuova action-doll versione "deluxe" di Luke Skywalker / Mark Hamill in "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Il 13 dicembre esce nei cinema italiani Star Wars: Gli Ultimi Jedi che si presenta come una vera e propria strenna natalizia di Disney-Lucasfilm per i fan dell'iconica "galassia lontana lontana".

Alla lista di regali che ogni fan di Star Wars vorrebbe trovare sotto l'albero, oggi aggiungiamo una nuova spettacolare action-doll realizzata da Hot Toys che ritrae Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker, così come lo vedremo nell'atteso Star Wars 8. Questa è la seconda figure dedicata da Hot Toys al Luke versione anziano maestro Jedi, ma questa è una particolare versione "deluxe" con nuovi accessori e un nuovo abbigliamento.

La figure è alta 29 cm e come accennato viene fornita di una ricca serie di accessori tra cui un bastone, una spada laser blu, una collana, una borsa, 6 mani intercambiabili di cui tre guantate, un Porg (una delle nuove creature che vedremo in Star Wars 8), uno zaino, una specie di bussola e una base con il logo della Resistenza. Non è chiaro se Luke userà tutti questi elementi nel film, ma devono essere stati allegati a questa figure per un motivo.

Dove condurrà quella bussola? È impossibile dirlo, ma la gemma blu al centro potrebbe essere un indizio. Forse si tratta di uno dei cristalli Kyber, che sono usati nelle spade laser e nella Morte Nera, come veniva spiegato in Rogue One. Forse Luke ha usato questa bussola Kyber per localizzare il primo tempio Jedi su Ahch-To, remoto pianeta dove il maestro Jedi si è rifugiato in esilio per diversi anni.