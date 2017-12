Justice League: Warner Bros. non cambierà i suoi piani per l'Universo Esteso DC

Di Pietro Ferraro martedì 12 dicembre 2017

Nonotante i deludenti incassi di "Justice League", la lista dei futuri titoli di DC Films rimane invariata.

La deludente performance al botteghino di Justice League, che attualmente viaggia sui 614 milioni di dollari nel mondo, ha messo molta pressione sulla Warner Bros., ma sembra che lo studio non abbia intenzione di cambiare la propria agenda.

Justice League: DC Films sta assemblando una 'Legion of Doom' cinematografica? Dopo la scena dei titoli di coda di Justice League, arriva un rumor su piani di WB per la Legion of Doom.

L'Universo Esteso DC fino ad oggi è stato oggetto di polemiche con Batman v Superman di Zack Snyder stroncato dalla critica, ma premiato dagli incassi con oltre 800 milioni di dollari al botteghino. Il successivo Suicide Squad ha ripetuto il medesimo schema, critica schierata contro e 745 milioni di dollari d'incasso. Lo studio aveva sperato che il 2017 portasse un cambiamento e all'inizio le cose sembravano promettenti. Wonder Woman di Patty Jenkins è stato un enorme successo 8745 milioni nel mondo) dando uno slancio alle supereroine in generale, ma è stato seguito da Justice League, che nonostante evidenti cambiamenti in meglio ha ricevuto prevedibili stroncature che alla fine ne hanno anche inevitabilmente segnato in negativo gli incassi.

Dopo Justice League si attendeva una qualche reazione da parte di Warner Bros, avrebbe influito sul futuro dell'UEDC. Per fortuna dalla lista di titoli in uscita presentata dallo studio al Comic-Con Experience 2017 di San Paolo, in Brasile, Warner Bros. ha presentato una lista di titoli in uscita che non mostra alcun cambiamento rispetto alla lista dei titoli della DC Films annunciata al Comic-Con lo scorso luglio. Secondo il sito ComicBook.com restano in programma il sequel di Wonder Woman, Suicide Squad 2, Flashpoint, Shazam, Batgirl, Green Lantern Corps, The Batman e Justice League Dark. Sembra che la Warner Bros. per il momento non abbia ancora intenzione di cambiare la sua lista ufficiale.

La presentazione della Warner Bros. al Comic Con Experience è iniziata con una presentazione per il sequel di Wonder Woman che mostrava il logo di Wonder Woman "fiancheggiato da colonne romane". Dal momento che non c'era "2" nel titolo, sembra probabile che Wonder Woman 2 non sia il titolo ufficiale. Lo studio ha poi mostrato il titolo di Aquaman che arriverà nei cinema il 21 dicembre 2018, insieme al titolo Flashpoint, in sostanza confermando che questo film è ancora in sviluppo nonostante le voci che lo davano per cancellato. È possibile che lo studio abbia cambiato idea da quando il Barry Allen di Ezra Miller è stato indicato da molti critci come uno dei punti di forza del film, nonostante la prevedibile accoglienza negativa per il film nel suo complesso. La cosa interessante è che questa presentazione non includeva una scheda del film di Cyborg, il che indica che questo progetto, che era in previsto per un'uscita nella primavera 2020, potrebbe essere morto. Si è parlato del fatto che Flash e Cyborg si riuniranno nel film Flashpoint, quindi forse la sua storia è stata spostata su quel progetto. La presentazione ha incluso anche la Justice League Dark dell'UEDC, che indicava che il progetto è ancora in fase di sviluppo insieme ad annunci per Suicide Squad 2, il film di Batgirl di Joss Whedon, Shazam, Green Lantern Corps e The Batman. Tuttavia, c'erano anche altre assenze degne di nota, come Gotham City Sirens, il film da solista di Deadshot, il film da solista di Harley Quinn e un film di squadra di Harley Quinn e Joker. Non è stato menzionato nemmeno il film da solista di Black Adam con Dwayne Johnson o un film da solista per Deathstroke. Tuttavia l'assenza di questi titoli non è affatto una conferma dello status dei vari progetti.

È un segnale promettente che lo studio stia finalmente stabilendo una visione creativa a lungo termine, nonostante le recenti segnalazioni che parlano di un'altra ristrutturazione aziendale in corso e polemiche che in taluni casi esulano dall'effettiva qualità dei film prodotti.

A seguire trovate la lista ufficiale dei film annunciati al Comic-Con Experience.

Aquaman

Shazam

Suicide Squad 2

The Batman

Justice League Dark

Batgirl

Green Lantern Corps

The Flash: Flashpoint

Wonder Woman 2