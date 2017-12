Spider-Man: il nuovo film d'animazione e il film live-action non saranno collegati

martedì 12 dicembre 2017

Il film d'animazione "Into the Spider-Verse" e lo Spider-Man live-action non saranno connessi, lo rivelano gli autori Phil Lord e Chris Miller.

Il nuovo film animato "Into the Spider-Verse" e i film live-action di Spider-Man non saranno collegati, a rivelarlo gli autori Phil Lord e Chris Miller. Il 2017 è stato un buon anno per i fan di Spider-Man. Una volta che Marvel e Sony hanno concluso un accordo per portare Peter Parker nell'Universo Cinematografico Marvel in Captain America: Civil War, è arrivato il film Spidey in solitaria con Spider-Man: Homecoming un successo di critica e incassi. Lo scorso fine settimana è arrivato un regalo di Natale per i fan dell'Uomo Ragno: il primo trailer di Spider-Man: Un Nuovo Universo aka Spider-Man: Into The Spider-Verse, un nuovissimo film d'animazione con protagonista Miles Morales, il secondo Spider-Man dell'universo Ultimate di Marvel Comics.

Spider-Man: Un Nuovo Universo - trailer italiano del film d'animazione Sony Il nuovo lungometraggio d'animazione Sony dedicato a Spider-Man arriva nei cinema a dicembre 2018.

Alcuni fan speravano che questo nuovo film d'animazione, che annuncia un futuro franchise basato sul "Ragnoverso" dei fumetti, potesse in qualche modo incrociare in futuro l'Universo Cinematografico Marvel, portando magari Miles Morales nel franchise live-action, ma anche se una possibilità in questa direzione non è stata esclusa, purtroppo non sarà non sarà "Into The Spider-Verse" a fornire un primo collegamento tra queste due dimensioni.

Durante il Comic-Con Experience di San Paolo in Brasile, gli sceneggiatori e produttori di "Into The Spider-Verse", Phil Lord e Chris Miller (The Lego Movie), hanno confermato che non ci sarà alcun collegamento tra l'Universo Cinematografico Marvel e la realtà in cui svolge "Into The Spider-Verse".

Lord ha detto che Peter Parker sarà un personaggio del film, ma che lo vedremo in una versione di mezza età che fungerà da mentore per Miles Morales e non l'adolescente visto in "Homecoming". Lord e Miller enfatizzano entrambi il fatto che il focus di "Into The Spider-Verse" sarà su Miles Morales e che la loro versione di Peter Parker che passa il testimone alla sua controparte più giovane sarà una parte importante della storia.

Potrebbe questa mancata connessione con l'UCM potrebbe danneggiare in qualche modo il film animato? Quel che è certo è che Miles Morales ha accumulato un grande seguito tra i fan dei fumetti e dei cartoni animati che negli ultimi anni hanno chiesto a gran voce di avere un film sullo Spider-Man di Morales. L'animazione innovativa e un nuovo mondo da esplorare sul grande schermo avranno certamente un grande appeal e potrebbbero attirare nuovi spettatori, ma la cosa più importante è che Spider-Man: Un Nuovo Universo mostrerà se Marvel può realizzare film d'animazione capaci di reggere qualitativamente il confronto con i film live-action, e soprattutto in grado di avere vita propria sul grande schermo.

