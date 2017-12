Bigfoot Junior: trailer italiano, foto e poster del film d'animazione

Di Pietro Ferraro martedì 12 dicembre 2017

Bigfoot Junior: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Jeremy Degruson e Ben Stassen nei cinema italiani dal 25 gennaio 2018.

Il 25 gennaio 2018 Koch Media porta nei cinema italiani Bigfoot Junior, il film d'animazione belga diretto da Jeremy Degruson e Ben Stassen.





Il tredicenne Adam parte per un’epica avventura per svelare il mistero che si cela dietro la scomparsa di suo padre. Scoprirà ben presto suo papà è nientemeno che il leggendario Bigfoot, rimasto nascosto per anni nella foresta per proteggere se stesso e la sua famiglia dalla HairCo., una potente compagnia farmaceutica che vuole utilizzare il suo speciale DNA per condurre esperimenti scientifici. Padre e figlio iniziano a recuperare il tempo perduto e Adam scopre di possedere gli stessi incredibili superpoteri di papà Bigfoot! Quello che non sa è di avere la HairCo. alle calcagna…

Ben Stassen lavora nell’animazione da 25 anni e i suoi crediti includono regie per African Safari 3D, Il castello magico, Robinson Crusoé e Le avventure di Sammy - Il passaggio segreto che ha registrato 100 milioni di dollari al box office mondiale e generato il sequel Sammy 2. Stanssen ha fondato la società nWave e ha iniziato a lavorare nel settore realizzando film in 3D per parchi divertimento, musei e sale i-Max prima di debuttare sul grande schermo nel 2008 con il suo primo lungometraggio cinematografico, Fly To the Moon. Attualmente Stanssen sta lavorando al suo prossimo film, The Queen’s Corgis, che segue le avventure dei piccoli cani della regina d’Inghilterra.