Piccoli Brividi, trovato il regista del sequel

Di Federico Boni martedì 12 dicembre 2017

La Sony ha trovato il regista per il sequel di Piccoli Brividi.

Sarà Ari Sandel, regista di The DUFF, a dirigere il sequel di Goosebumps, arrivato in Italia con il titolo Piccoli Brividi. Sandel, premio Oscar nel 2005 grazie al corto West Bank Story, prenderà il posto di Rob Letterman, regista del film nel 2015 campione d'incassi con 150,170,815 dollari worldwide.

Rob Lieber sta attualmente scrivendo una nuova versione della sceneggiatura che non coinvolgerà Jack Black, anche se lo studios spera di raggiungere un accordo con l'attore per un bis negli abiti di R.L. Stine, autore del franchise editoriale. Goosebumps: Horrorland il titolo originale, in uscita il 21 settembre del 2018. Nel caso in cui Black dovesse accettare l'ingaggio Sony, lo studios tornerebbe alla vecchia sceneggiatura realizzata da Darren Lemke.

62 i libri della saga, riuscita a vendere oltre 400 milioni di copie in tutto il mondo.

Fonte: Comingsoon.net