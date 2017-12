Un lupo mannaro americano a Londra, Max Landis ha completato lo script del remake

Di Federico Boni martedì 12 dicembre 2017

Un lupo mannaro americano a Londra tornerà al cinema grazie al figlio di John Landis.

Un lupo mannaro americano a Londra, confermato il remake di Max Landis 35 anni dopo l'uscita dell'originale, Un lupo mannaro americano a Londra tornerà in sala con l'immancabile remake. Diretto dal figlio di John Landis. 37 anni dopo l'uscita del titolo originale, da subito diventato di culto, Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis tornerà al cinema con l'immancabile remake firmato Max Landis, figlio del regista.

Via Twitter proprio lo sceneggiatore di Chronicle ha così voluto aggiornare i fan sul nuovo adattamento:

'Ho oggi finito la prima stesura di Un lupo mannaro americano a Londra. Mi ci è voluto molto più tempo del solito perché ogni volta che aprivo la bozza finale il mio laptop si chiudeva sotto il peso delle aspettative di mio padre'.

Protagonisti del film originale David Naughton, Jenny Agutter e Griffin Dunne, con Rick Baker premio Oscar grazie allo straordinario trucco del lupo mannaro. Firmato Universal Pictures e Skybound Entertainment, il remake vedrà John Landis tra i produttori. Nel 2015 l'esordio alla regia di Max con Me Him Her, mai visto in Italia.

Fonte: Comingsoon.net