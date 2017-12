Film 2018-2019: Regina Hall per il sequel di Shaft - Katherine Langford in Spontaneous

Di Federico Boni martedì 12 dicembre 2017

Dave Bautista sarà il protagonista dell'action comedy Stuber, mentre Katherine Langford girerà Spontaneous.

Film 2018-2019: Ryan Reynolds in Detective Pikachu - Sverrir Gudnason sarà Mikael Blomquist in Quello che non Uccide Da Borg a Mikael Blomquist. Sverrir Gudnason protagonista di Quello che non Uccide, nuovo capitolo della saga Millennium. - Shaft: Regina Hall affiancherà Samuel L. Jackson nel sequel di Shaft. L'attrice di Scary Movie affiancherà anche Richard Roundtree, Jesse T. Usher e Alexandra Shipp, per un titolo che uscirà nei cinema d'America con la New Line per poi sbarcare nel resto del mondo direttamente su Netflix. Jesse T. Usher (Independence Day: Resurgence) interpreterà il figlio del detective John Shaft, ovvero Samuel L. Jackson. In cabina di regia spazio a Tim Story, regista dei primi due Fantastici 4. Il film uscirà il ​​14 giugno 2019.

- Spontaneous: Katherine Langford, volto della serie Netflix Tredici, sarà la protagonista dell'adattamento cinematografico dello sci-fi fantasy Spontaneous, romanzo young adult firmato Aaron Starmer. Ad occuparsi dell'adattamento Brian Duffield, sceneggiatore di Insurgent. La Langford, candidata ai Golden Globe grazie alla serie Netflix, interpreterà Mara Carlye, studentessa delle superiori i cui compagni di scuola esplodono per combustione spontanea.

- Stuber: Dave Bautista sarà il protagonista dell'action comedy Stuber, titolo Fox. In cabina di regia Michael Dowse (What If, Goon), con l'ex wrestler nei panni di un detective "che sequestra un ignaro guidatore di Uber di nome Stu in una straziante serata di caos". La sceneggiatura di Stuber è stata scritta da Tripper Clancy, che ha avuto l'idea con il suo manager Jake Wagner e ha sviluppato la sceneggiatura con Jonathan Goldstein e John Francis Daley.