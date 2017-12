Australian Academy Awards 2018, le nomination - Chiamami col tuo nome davanti a tutti

Di Federico Boni martedì 12 dicembre 2017

"Call Me By Your Name", "Lady Bird" e "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" guidano le candidature agli Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards 2018.

"Call Me By Your Name", "Lady Bird" e "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" guidano le nomination degli Australian Academy Awards 2018, premi Oscar del cinema australiano. 5 candidature a testa per i film di Luca Guadagnino, Greta Gerwig e Martin McDonagh, con "Dunkirk" e "The Shape of Water" a completare la cinquina nella categoria 'miglior film'.

Guadagnino e la Gerwig sono stati nominati anche nella categoria miglior regista, mentre McDonagh è stato escluso a favore di Craig Gillespie, regista di "I, Tonya", affiancato da Christopher Nolan e Jordan Peele, per "Get Out".

Per la categoria 'miglior attrice' spazio a Judi Dench, Sally Hawkins, Frances McDormand, Margot Robbie e Saoirse Ronan, mentre tra gli attori nomination andate a Timothée Chalamet, Daniel Day-Lewis, Hugh Jackman, Daniel Kaluuya e Gary Oldman. Tra le icone d'Australia Nicole Kidman, nominata per The Killing of a Sacret Deer tra le non protagoniste.

AACTA International Award for Best Film

“Call Me by Your Name”

“Dunkirk”

“Lady Bird”

“The Shape of Water”

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

AACTA International Award for Best Direction

“Call Me By Your Name” – Luca Guadagnino

“Dunkirk” – Christopher Nolan

“I, Tonya” – Craig Gillespie

“Lady Bird” – Greta Gerwig

“The Shape of Water” – Guillermo del Toro

AACTA International Award for Best Screenplay

“Call Me by Your Name” – James Ivory

“Dunkirk” – Christopher Nolan

“Get Out”- Jordan Peele

“Lady Bird” – Greta Gerwig

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”- Martin McDonagh

AACTA International Award for Best Lead Actress

Judi Dench – VICTORIA & ABDUL

Sally Hawkins – THE SHAPE OF WATER

Frances McDormand – THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Margot Robbie – I, TONYA

Saoirse Ronan – LADY BIRD

AACTA International Award for Best Lead Actor

Timothée Chalamet – CALL ME BY YOUR NAME

Daniel Day-Lewis – PHANTOM THREAD

Hugh Jackman – LOGAN

Daniel Kaluuya – GET OUT

Gary Oldman – DARKEST HOUR

AACTA International Award for Best Supporting Actress

Mary J. Blige – MUDBOUND

Abbie Cornish – THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Allison Janney – I, TONYA

Nicole Kidman – THE KILLING OF A SACRED DEER

Laurie Metcalf – LADY BIRD

AACTA International Award for Best Supporting Actor

Willem Dafoe – THE FLORIDA PROJECT

Armie Hammer – CALL ME BY YOUR NAME

Tom Hardy – DUNKIRK

Ben Mendelsohn – DARKEST HOUR

Sam Rockwell – THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Fonte: HollywoodReporter