Stasera in tv: Natale all'improvviso su Rai 1

Di Pietro Ferraro domenica 23 dicembre 2018

Rai 1 stasera propone Natale all'improvviso (Love the Coopers), commedia del 2015 diretta da Jessie Nelson e interpretata da John Goodman, Diane Keaton, Olivia Wilde, Ed Helms, Amanda Seyfried e Alan Arkin.

Cast e personaggi

John Goodman: Sam Cooper

Diane Keaton: Charlotte Cooper

Ed Helms: Hank

Olivia Wilde: Eleanor

Anthony Mackie: Agente Williams

Amanda Seyfried: Ruby

June Squibb: Zia Fishy

Marisa Tomei: Emma

Alan Arkin: Bucky

Alex Borstein: Angie

Jake Lacy: Joe

Timothee Chalamet: Charlie

Blake Baumgartner: Madison

Maxwell Simkins: Bo

Doppiatori originali

Steve Martin: voce narrante/Rags il cane

Doppiatori italiani

Stefano De Sando: Sam Cooper

Melina Martello: Charlotte Cooper

Alessandro Quarta: Hank

Laura Lenghi: Eleanor

Nanni Baldini: Agente Williams

Myriam Catania: Ruby

Graziella Polesinanti: Zia Fishy

Barbara De Bortoli: Emma

Dario Penne: Bucky

Stefano Crescentini: Joe

Michele Kalamera: voce narrante/Rags il cane





Trama e recensione

Charlotte Cooper (Diane Keaton) ha un semplice desiderio per queste festività...che la sua famiglia viva un Natale perfetto da ricordare per sempre! Ma quattro generazioni del clan dei Cooper, che si ritrovano insieme sotto lo stesso tetto non sono sinonimo di perfezione, anzi...Gioia e conforto non vengono facili a nessuno e, mentre la neve continua a cadere, si vedranno piatti volare e ospiti inaspettati bussare alla porta. Come se non bastasse, i fantasmi dei Natali Passati, Presenti e Futuri emergeranno a tormentare ognuno dei Cooper prima ancora del loro arrivo a casa. Sam Cooper (John Goodman) ha accettato a malincuore la richiesta di Charlotte, sua moglie da quaranta anni, di non rivelare alla famiglia la notizia della loro separazione proprio nel giorno di Natale. La loro figlia Eleanor (Olivia Wilde), una sceneggiatrice senza lavoro, tradita dal fidanzato, perde tempo all’aeroporto cercando di rimandare l’inevitabile delusione che avrà la sua famiglia quando scoprirà che è di nuovo single. Finirà per trovare la soluzione perfetta: il soldato Joe (Jake Lacy), il cui volo per tornare a casa a trovare la sua famiglia è bloccato dalla neve. Il figlio Hank (Ed Helms) si trova alle prese con le “gioie” di essere un padre single con tre bambini; la precoce Madison di cinque anni (Blake Baumgartner) l’indisciplinato Bo di sette anni (Maxwell Simkins) e il sedicenne Charlie (Timothee Chalamet), che maldestramente si approccia alla sua prima cotta. A complicare il tutto ci si mette anche l’ex moglie di Hank, Angie (Alex Borstein).

Curiosità



Il titolo originale del film era The Most Wonderful Time, un riferimento al classico brano natalizio del 1962 "The Most Wonderful Time of the Year" interpretato da Andy Williams.



Eleanor dice a Joe Bailey che è come Clarence di La vita è meravigliosa (1946). Il suo stesso cognome è quello della famiglia in quel film.



Il film è stato girato con il titolo Let It Snow.



Le sorelle interpretate da Diane Keaton e Marisa Tomei vengono mostrate con una differenza di età di massimo 5 anni. Nella vita reale, la Keaton ha 19 anni in più della Tomei.



Annette Bening era originariamente designata al ruolo interpretato da Marisa Tomei.



Amanda Seyfried è di Allentown, in Pennsylvania. Questo è il suo secondo film girato a Pittsburgh. Il primo film è Padri e Figlie con Russel Crowe.



Il terzo film di Olivia Wilde e Amanda Seyfried insieme. Entrambe sono apparse in precedenza in In Time (2011) e Alpha Dog (2006).



Ed Helms e Jake Lacy hanno lavorato insieme nella serie tv The Office.



Il cast comprende tre vincitori dell'Oscar: Alan Arkin, Diane Keaton, Marisa Tomei; e un candidato all'Oscar: June Squibb.



Alan Arkin e John Goodman hanno anche lavorato insieme in Confessione finale (1996) e Argo (2012).



Il terzo film è interpretato da Olivia Wilde e Alan Arkin. In precedenza hanno recitato insieme in Cambio vita (2011) e L'incredibile Burt Wonderstone (2013).



Ed Helms e John Goodman in precedenza hanno recitato in Una notte da leoni 3 (2013).



Alan Arkin e Marisa Tomei sono apparsi insieme in L'altra faccia di Beverly Hills (1998).



Il cane di famiglia Rags è il narratore del film e in originale è doppiato da Steve Martin.



Anthony Mackie e Marisa Tomei appaiono in Captain America: Civil War. Mackie è Falcon mentre la Tomei è la zia May di Peter Parker.



Il film ha ricevuto una candidatura ai Razzie Awards per la peggior attrice non protagonista (Amanda Seyfried).



Il film costato 24 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 42.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del musicista Nick Urata della band dei DeVotchKa. Tra i crediti di Urata ricordiamo musiche per Crazy Stupid Love, Il mondo di Arthur Newman, Paddington e Focus - Niente è come sembra.

della band dei DeVotchKa. Tra i crediti di Urata ricordiamo musiche per Crazy Stupid Love, Il mondo di Arthur Newman, Paddington e Focus - Niente è come sembra.

La colonna sonora include brani di Otis Redding, Nina Simone, Bob Dylan e Nick Urata.



TRACK LISTINGS:

1. The Light Of Christmas Day - Robert Plant and Alison Krauss

2. White Winter Hymnal - Fleet Foxes

3. Merry Christmas Baby - Otis Redding

4. Girl From The North Country - Bob Dylan

5. Soul Cake - Sting

6. To Love Somebody - Nina Simone

7. If Not For You - Bob Dylan

8. Little Drummer Boy - Molly June and Wes Hutchinson

9. Carol Of The Bells - Sixpence None The Richer

10. Companions - The Dodos

11. Ring Them Bells - Sarah Jarosz

12. O Holy Night - Tamika Lawrence & Molly June & Wes Hutchinson

13. Fear Of Silence - Nick Urata

