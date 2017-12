Star Wars: Gli Ultimi Jedi - George Lucas ha visto e commentato "Star Wars 8"

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 dicembre 2017

Il creatore di Star Wars, George Lucas, approva il lavoro di Rian Johnson in "Star Wars 8" definendo il film è "splendidamente realizzato".

George Lucas ha apprezzato Star Wars: Gli ultimi Jedi, scritto e diretto da Rian Johnson, elogiando in particolare il film dal punto di vista visivo. Le prime recensioni de "Gli ultimi Jedi" sono arrivate oline e sembra che Lucasfilm abbia un altro successo tra le mani, con i critici che elogiano il film per la sua narrazione perfettamente equilibrata a cui si aggiunge il "Certified Fresh" registrato sul sito Rotten Tomatoes.

Non passerà molto tempo prima che i fan possano farsi un'opinione sul tanto atteso sequel che debutta nei cinema italiani oggi 13 dicembre. Le aspettative sono davvero alte per "Gli ultimi Jedi", specialmente dopo che Lucasfilm ha mostrato fiducia nel lavoro di Johnson concedendogli la responsabilità di sviluppare una trilogia nuova di zecca, separata dalla saga principale. Con proiezioni al box-office per Star Wars 8 che prevedono un week-end di apertura da 425 milioni di dollari nel mondo, molti saranno intrigati dalle sorprese che riserverà questo nuovo capitolo di Star Wars.

Connie Wethington, rappresentante di Lucas, ha fornito al sito THR il primissimo commento del creatore di Star Wars George Lucas per quanto riguarda l'ultimo episodio della saga di Skywalker, iniziata nel 1977, con il regista che lo ha definito "splendidamente realizzato". Wethington ha poi aggiunto: "Parlando con il regista Rian Johnson dopo aver visto il film, Lucas gli ha fatto i complimenti", parole che rappresentano un grande stimolo per il morale di Johnson e il cast del film.

Quando uscì Star Wars 7, Lucas in principio affermò diplomaticamente che il film sarebbe piaciuto ai fan, ma in seguito criticò l'approccio di JJ Abrams etichettandolo come "troppo nostalgico", un commento con cui alcuni fan concordarono trovando "Il risveglio della Forza" un po' troppo familiare. L'Episodio VIII sembra aver recepito quella critica con una nuova interpretazione della mitologia lucasiana, quindi non resta che attendere un commento più approfondito di Lucas, se mai ci sarà.