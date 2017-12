Se Star Wars fosse un film "indie" (video)

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 dicembre 2017

In onore di "Star Wars 8", Funny or Die ha realizzato un fake trailer per una storia d'amore ambientata nell'universo di Star Wars.

Funny or Die ha pubblicato un fake trailer per un film "indie" ambientato nell'universo di Star Wars. Star Wars: Gli ultimi Jedi debutta nei cinema italiani oggi 13 dicembre e come accade sempre quando esce un nuovo film di Star Wars, l'attesa è alle stelle. Le recensioni di Star Wars 8 finora sono state positive e i fan sono pronti a trovare le risposte a molte delle domande poste in Star Wars: Il risveglio della Forza che includono: chi sono i genitori di Rey, cosa ha fatto Luke in tutto questo tempo, e se Finn e Poe saranno romanticamente coinvolti o resteranno amici.

Star Wars 7: svelato finale alternativo e video parodia de 'Il risveglio della Forza' Il finale di "Star Wars 7" in due versioni, una alternativa di JJ Abrams e una versione parodia animata.

Il canale youtube Funny or Die ha recentemente pubblicato una impressionante serie di video parodie su Star Wars realizzate dai fan, ma uno di questi video spicca su tutti, il trailer di una storia d'amore "indie" ambientata nell'universo di Star Wars intitolata Storm: A Star Wars Indie.





Quando uno Stormtrooper di nome Ian sente che alla sua vita manca qualcosa, ci vorrà una Rodiana di nome Teedo per colmare il vuoto nel suo cuore. Non perdete l'ultimo episodio della nuova serie Star Wars Indie e un film che pone la domanda "Perché non tutti i film possono essere ambientati nell'universo di Star Wars?"

Storm: A Star Wars Indie è la storia di Ian, un infelice stormtrooper che si prende cura del padre malato e preferirebbe fare il musicista. Un incontro con un Rodiana, la stessa specie del Greedo di "Una nuova speranza", di nome Teedo cambierà tutto. I due condividono una bella storia d'amore, che viene minacciata dalla pressione sociale contro relazioni tra specie diverse, il padri di Ian e il suo pregiudizio, e l'odiato "lavoro" di Ian come assaltatore.

Fonte: Funny or Die