Burial Rites, Jennifer Lawrence per Luca Guadagnino

Di Federico Boni mercoledì 13 dicembre 2017

Luca Guadagino dirigerà il premio Oscar Jennifer Lawrence in Ho lasciato entrare la tempesta.

Definitivamente esploso con Chiamami col tuo Nome, Luca Guadagnino dirigerà Jennifer Lawrence nell'adattamento cinematografico di Burial Rites, romanzo del 2013 di Hannah Kent arrivato in Italia con il titolo 'Ho lasciato entrare la tempesta', edito da Piemme. A riportare la notizia Variety, con la Lawrence produttrice. TriStar Pictures, divisione di Sony Pictures, ha fatto suoi i diritti mondiali per la distribuzione. Il film porterà al cinema la storia vera di Agnes Magnusdottir, ultima donna ad essere giustiziata pubblicamente in Islanda nel 1830.

Strega, seduttrice, colpevole, assassina: Agnes Magnúsdóttir venne accusata di molte cose. Perché nell’Islanda dell’Ottocento – immersa nella nebbia come in mille superstizioni – lei, con la sua bellezza, il suo animo ribelle, la sua intelligenza troppo vivace, era diversa da tutte. Diversa anche per l’uomo che si è scelta: Natan Ketilsson, un uomo più vicino ai diavoli dell’inferno che agli angeli del paradiso, come mormorano nel villaggio, capace di risuscitare i morti con pozioni a base di erbe conosciute solo da lui. E ora che Natan è morto, ucciso da diciotto coltellate, il villaggio decide che la colpevole dell’efferato omicidio non può che essere lei, Agnes. La donna che lo amava. E mentre, ormai condannata, attende la morte per decapitazione, Agnes racconta la sua versione della storia alle uniche persone amiche che il destino le concede nei suoi ultimi giorni: la moglie del suo carceriere, e un giovane e inesperto confessore. E anche se la morte sarà la fine inevitabile, per Agnes la vita continua altrove: nei pensieri, nei sogni, nelle storie che ha letto, e nell’amore per Natan. Le cose che appartengono soltanto a lei, e che nessuno potrà toglierle.

Guadagnino, ricercatissimo negli States, è al momento al montaggio con il remake di Suspiria, prima di tornare sul set per girare Rio, thriller con protagonisti Benedict Cumberbatch e Jake Gyllenhaal.