Lo Schiaccianoci, Joe Johnston subentra a Lasse Hallstrom per le riprese aggiuntive

Di Federico Boni mercoledì 13 dicembre 2017

Joe Johnston, regista di Jumanji, Jurassic Park III e America: The First Avenger, si occuperà delle riprese aggiuntive dell'atteso Lo schiaccianoci e i quattro regni, ennesimo live-action Disney. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, sarà il 67enne regista di Hidalgo a prendere le redini di Lasse Hallstrom, pronto a tornare in post-produzione. Problemi di semplice programmazione, fa sapere il sito, per delle nuove riprese che dovrebbero durare la bellezza di 32 giorni, con Tom McCarthy (Spotlight) alla sceneggiatura.

'Il film è in ottime mani mentre sono via. Tornerò per la post-produzione dopo le vacanze', ha confermato Hallstrom, per quella che sarà un'inedita ma ormai non più tanto inusuale staffetta.

Protagonista Mackenzie Foy, nei panni di Clara, affiancata da Keira Knightley, Morgan Freeman, Helen Mirren e dalla ballerina dell'American Ballet Theatre Misty Copeland. Lo Schiaccianoci, diventato celebre grazie all'omonimo balletto di Ciajkovskij, ha avuto origine da un racconto intitolato "Lo Schiaccianoci e il re dei topi" di E.T.A. Hoffmann, edito nel 1816. La storia ha come protagoniste le bambole di una agazza che prendono vita alla vigilia di Natale insieme a un nobile schiaccianoci, chiamata a proteggerla da un esercito guidato da un malvagio topo.

Nel film Clara, dopo aver ricevuto in regalo per Natale uno schiaccianoci a forma di soldato, si trova catapultata in un mondo fantastico dove dovrà fronteggiare un esercito di roditori, capeggiato da un malvagio Re Topo a sette teste.

Lo Schiaccianoci si è più volte fatto vedere in sala, anche in live-action. Nel 1993 il disastroso George Balanchine lo schiaccianoci di George Balanchine, con Macaulay Culkin protagonista, seguito nel 2009 dal titolo in 3D con Elle Fanning, Nathan Lane e John Turturro, costato 90 milioni e fermo ai 16 d'incasso in tutto il mondo. Il live-action Disney uscirà il 2 novembre 2018.

Fonte: Comingsoon.net