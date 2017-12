National Film Registry 2017, tra i 25 film prescelti Titanic, i Goonies, Die Hard e Memento

Di Federico Boni mercoledì 13 dicembre 2017

Dalle riprese della metro di New York nei primi anni del 1900 a Memento di Nolan, ecco i 25 film scelti dalla Biblioteca del Congresso Usa nel 2017.

Il National Film Registry (NFR) è il registro della selezione di film scelti dal National Film Preservation Board (NFPB) degli Stati Uniti per la loro conservazione nella Biblioteca del Congresso. Ogni anno, puntualmente, 25 titoli vengono selezionati per la loro importanza culturale, storica e / o estetica, con l'elenco del 2017 appena annunciato.

25 film che spaziano dalle riprese della metro di New York nel 1905 al Memento di Nolan del 2000, comprendendo come vuole tradizione i titoli più diversi.

"La selezione di un film per il National Film Registry riconosce la sua importanza per il cinema americano oltre al patrimonio culturale e storico della nazione". "La nostra storia d'amore con i film è una testimonianza del loro duraturo potere di illuminare, ispirare e informare noi in quanto individui e una nazione nel suo complesso. Essere incaricata di dover selezionare solo 25 film ognianno è davvero scoraggiante, perché ci sono così tanti grandi film che meritano questo onore".

Così Carla Hayden, responsabile della Biblioteca del Congresso, ha commentato la complessa scelta del 2017, che spazia tra blockbuster hollywoodiani, documentari, film muti, lungometraggi animati, cortometraggi e film indipendenti. Con questi 25 titoli, la Biblioteca ha toccato quota 725 film.

National Film Registry 2017 I film

- L'asso nella manica (1951)

- Boulevard Nights (1979)

- Die Hard (1988)

- Dumbo (1941)

- L'uomo dei sogni (1989)

- 4 Little Girls (1997)

- Fuentes Family Home Movies Collection (1920s-1930s)

- Barriera Invisibile (1947)

- The Goonies (1985)

- Indovina chi viene a cena? (1967)

- L'uomo che prende gli Schiaffi (1924)

- Interior New York Subway, 14th Street to 42nd Street (1905)

- La Bamba (1987)

- Avventurieri dell'aria (1939)

- Memento (2000)

- Lives of Performers (1972)

- The Sinking of the Lusitania (1918)

- Spartacus (1960)

- Superman (1978)

- Thelonious Monk: Straight, No Chaser (1988)

- Time and Dreams (1976)

- Titanic (1997)

- To Sleep with Anger (1990)

- Wanda (1971)

- With the Abraham Lincoln Brigade in Spain (1937-1938)

Fonte: Comingsoon.net