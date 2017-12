L’indesiderato, arriva il film da solista di Aldo Baglio

Di Federico Boni mercoledì 13 dicembre 2017

Il trio Aldo, Giovanni e Giacomo non esiste più.

'Non ci posso credereeee!'.

Dopo nove film per il grande schermo scritti e interpretati insieme agli storici compagni d'avventure Giovanni Storti e Giacomo Poretti, Aldo Baglio esordirà in sala da solista con L'Indesiderato, come annunciato quest'oggi da Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa.

"La sua prima uscita cinematografica in solitario, camei esclusi, senza Giovanni e Giacomo. Scritto e interpretato da lui, ma non diretto, si chiamerà 'L’indesiderato' sarà nelle sale tra la parte finale del 2018 e quella iniziale del 2019".

Altre informazioni non se ne hanno, ma l'annuncio ha ovviamente destato scalpore. Nei mesi scorsi si era parlato di un trio arrivato ad un passo dalla scissione, a causa, rumor alla mano, di un Giovanni sempre troppo 'leader' del gruppo. L'ultimo film dei tre, Fuga da Reuma Park, uscito esattamente lo scorso anno, ha inoltre fortemente deluso, tanto la critica quanto il pubblico, a tal punto da suggerire probabilmente una scissione. Se momentanea o definitiva, lo scopriremo vivendo. Ma certo è che vedere Aldo senza Giovanni e Giacomo, tra un anno, sarà indubbiamente spiazzante.