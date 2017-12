Il giro di vite - The Turning, Finn Wolfhard per l'horror tratto da Henry James

Di Federico Boni mercoledì 13 dicembre 2017

Da IT a The Turning. Prosegue la carriera horror di Finn Wolfhard, ora prodotto da Steven Spielberg.

Lanciatissimo volto di IT e di Stranger Things, Finn Wolfhard prenderà parte all'ennesima trasposizione cinematografica di The Turn of the Screw, racconto scritto da Henry James arrivato in Italia con il titolo Il giro di vite. The Turning il titolo della pellicola targata Amblin, con Mackenzie Davis (Blade Runner 2049, The Martian) al fianco di Wolfhard.

Protagonisti di "Giro di vite", forse il più celebre tra i romanzi brevi di Henry James, sono Flora e Miles, due bambini perseguitati dai fantasmi di un'istitutrice e di un maggiordomo, e intrappolati in quella che Fausta Cialente nella nota al testo definisce una "tirannica atmosfera".

Tra i tanti adattamenti si ricorda Suspense nel 1961, Presence of Mind nel 1999 e soprattutto il celebre The Others, ispirato al romanzo. Wolfhard interpreterà uno degli orfani di questo nuovo adattamento, lo scorso anno in mano alla DreamWorks Pictures con Juan Carlos Fresnadillo alla regia, un budget da 17 milioni, Rose Leslie e Alfre Woodard protagonisti e Chad e Carey Hayes allo script. Peccato che Haunted, questo il vecchio titolo, sia poi finito in un limbo, con una riscruttura ad opera di Scott Z. Burns talmente poco apprezzata da portare il produttore Steven Spielberg alla cancellazione del film a 5 settimane dal via alle riprese. Nonostante fossero stati già spesi 5 milioni, Spielberg e i produttori licenziarono Fresnadillo e Burns, tornando al copione originale dei fratelli Hayes. Quel progetto ha ora ripreso vita con il titolo The Turning, con Floria Sigismondi, regista di The Runaways, alla regia e Jade Bartlett allo script. Via alle riprese ad inizio 2018.

