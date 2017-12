Stasera in tv su Rai 3: Son of a Gun

Di Pietro Ferraro giovedì 14 dicembre 2017

Rai 3 stasera propone "Son of a Gun", film drammatico del 2014 diretto da Julius Avery e interpretato da Ewan McGregor, Brenton Thwaites e Alicia Vikander.





Cast e personaggi

Ewan McGregor: Brendan Lynch (voce italiana di Francesco Rizzi)

Brenton Thwaites: Jesse Ryan "JR" White

Alicia Vikander: Tasha (voce italiana di Chiara Francese)

Jacek Koman: Sam

Matt Nable: Sterlo

Tom Budge: Josh

Nash Edgerton: Chris

Damon Herriman: soldato Wilson





La trama

Nel mondo criminale la vita è come una partita a scacchi. Per ottenere il controllo bisogna prevedere le mosse del tuo avversario. Perdere il controllo significa rischiare di diventare una pedina in un gioco molto pericoloso.

Durante un periodo di sei mesi in un carcere australiano, il detenuto e nuovo arrivato JR (Brenton Thwaites) incontra l'elegante ed enigmatico Brendan Lynch (Ewan McGregor). In cambio di protezione all'interno del carcere, JR accetta di aiutare Brendan a mettersi in contatto con l'influente Sam Lennox (Jacek Koman) per orchestrare un'audace fuga dal carcere che vedrà coinvolti Brendan e i detenuti Sterlo (Matthew Nable) e Merv (Eddie Baroo) .

JR sarà ricompensato per i suoi sforzi con un assaggio di bella vita e un flirt con la bella Tasha (Alicia Vikander). Ben presto però sarà coinvolto sempre di più nel mondo criminale di Brendan che sembra voler diventare per JR una sorta di mentore e figura paterna. Brendan così convince JR a partecipare ad un altro colpo di alto profilo con una rapina ad una miniera d'oro di Kalgoolie. Ma con milioni di dollari in gioco è difficile dire di chi JR può fidarsi realmente, e quale sia il vero ruolo di ogni giocatore. Con il sentimento per Tasha che cresce e la sua fede in Brendan che di pari passo diminuisce, JR deve capire quale sarà la sua prossima mossa per dare scacco all'amico.





Curiosità



Il film è basato sul vero rapinatore di banche australiano Brenden Abbott soprannominato "The Post Card Bandit" e il suo complice e "apprendista" Brendan Berichon.



Con esperienza da stuntman esperto, l'attore Nash Edgerton che interpreta Chris ha realizzato di persona la maggior parte della scena di stunt alla guida per la sequenza d'inseguimento della rapina in banca.



Danny Green, menzionato da Sterlo lungo la strada verso la rapina, era un noto pugile australiano degli anni 2000. Green ha conquistato quattro titoli mondiali in tre classi di peso tra il 2003 e il 2013.



Il problema di reperire finanziamenti per il film si è rapidamente risolto quando Ewan McGregor ha firmato come protagonista.



Per interpretare al meglio il suo personaggio "JR" che frequenta giri malavitosi, l'attore Brenton Thwaites è entrato in contatto con un ex detenuto e ha trascorso del tempo con lui per saperne di più sul suo stile di vita. Ha copiato molti tratti caratteriali e manierismi del suo contatto, che era stato condannato in giovane età e aveva passato la maggior parte della sua vita adulta in prigione.



Grande fan del lavoro di Michael Mann, il regista Julius Avery ha voluto che il personaggio di Brenton Thwaites portasse con sé un collage che mostrava l'immagine di James Caan nel film Strade Violente.



John Collee, famoso sceneggiatore australiano di Master & Commander - Sfida ai confini del mare (2003) e Happy Feet (2006) ha aiutato Julius Avery a dare alla sua sceneggiatura un appeal più commerciale.



Questa storia sulle relazioni padre-figlio è molto personale per il regista Julius Avery che ha perso il proprio padre quando aveva solo 6 anni.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore australiano Jed Kurzel (The Babadook, Alien: Covenant). Jed è fratello del regista Justin Kurzel, i due fratelli hanno collaborato per i film Macbeth e Assassin's Creed.

La colonna sonora inlcude anche i brani: "Enter One" di Sol Seppy, "Forever Young" di Interactive, "Bad Girls" di M.I.A., "U Bad" di Tchaka Diallo, "Sweet Come Down" di The Black Ryder, "Perth (Teen Daze Remix)" di Bon Iver, "Pretty Little Eyes" di The Presets, "Boys Don't Cry" di S3RL, "Wonderful Days (Hep Get Me Some Help / remix by Etienne Overdijk & Sven Maes" di Mental Theo.



TRACK LISTINGS:

1. Son Of A Gun (Main Theme) - Jed Kurzel

2. Prison - Jed Kurzel

3. Prison Drone - Jed Kurzel

4. Prison Theme - Jed Kurzel

5. Enter One - Sol Seppy

6. JR Leaving - Jed Kurzel

7. New Place & Scope - Jed Kurzel

8. Sneaky - Jed Kurzel

9. Pre Heist - Jed Kurzel

10. Heist - Jed Kurzel

11. Car Chase - Jed Kurzel

12. Sterlo Dead - Jed Kurzel

13. Gold Boat - Jed Kurzel

14. Slap - Jed Kurzel

15. Cops - Jed Kurzel

16. Transition 1 - Jed Kurzel

17. Transition 2 - Jed Kurzel

18. Garage Gold - Jed Kurzel

19. Sam & Motel - Jed Kurzel

20. Checkmate - Jed Kurzel

21. Junos - Jed Kurzel