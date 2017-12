Oprah Winfrey riceverà il Golden Globe alla carriera

Di Federico Boni giovedì 14 dicembre 2017

I Golden Globe 2018 celebrano Oprah Winfrey.

63 anni all'anagrafe e da decenni tra le donne più potenti del mondo, Oprah Winfrey riceverà il premio Cecil B. DeMille ai prossimi Golden Globe. Di fatto un riconoscimento alla carriera per Oprah, poco più di 30 anni fa esordiente al cinema con Il colore viola, film di Steven Spielbeg che le valse la prima e unica nomination ai Golden Globe. Nell'ultimo lustro il ritorno in sala con The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca, Selma - La strada per la libertà e con l'imminente Nelle pieghe del tempo, per una Winfrey che verrà celebrata il 7 gennaio prossimo, durante la serata di premiazione presentata da Seth Meyers.

Il premio Cecil B. DeMille viene assegnato annualmente a un individuo di talento per i suoi eccezionali contributi al mondo dello spettacolo. La tradizione è iniziata nel 1952, quando il riconoscimento andò non a caso a Cecil B. DeMille. Il premio è stato poi assegnato ogni anno, ad eccezione del 1976. Tra gli ultimi vincitori Meryl Streep (2017), Denzel Washington (2016), George Clooney (2015), Woody Allen (2014), Jodie Foster (2013), Morgan Freeman (2012), Robert De Niro (2011), Martin Scorsese (2010), Steven Spielberg (2009), Warren Beatty (2007), Anthony Hopkins (2006), Robin Williams (2005), Michael Douglas (2004), Gene Hackman (2003), Harrison Ford (2002), Al Pacino (2001) e Barbra Streisand (2000).

"La Hollywood Foreign Press Association è lieta di annunciare Oprah Winfrey come destinataria del premio Cecil B. DeMille del 2018. Come leader dei media globali, filantropa, produttrice e attrice, ha creato una connessione ineguagliabile con le persone di tutto il mondo, rendendola una delle figure più rispettate e ammirate dei nostri giorni. Per generazioni, Oprah ha celebrato personaggi femminili forti dentro e fuori dallo schermo, ed è stata per decenni un modello per donne e ragazze. Oprah è una delle donne più influenti del nostro tempo e questo onore è meritato, specialmente in questo 75 ° anniversario dei Golden Globe Awards ".

Con queste parole Meher Tatna, presidente della HFPA, ha motivato il riconoscimento.

