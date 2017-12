Star Wars: fan trailer con i leggendari concept art di Ralph McQuarrie

Di Pietro Ferraro giovedì 14 dicembre 2017

Un trailer di Star Wars, realizzato da studenti di una scuola di arti visive, porta in vita il franchise con le illustrazioni originali di Ralph McQuarrie.

Un trailer di Star Wars, realizzato da studenti di una scuola di arti visive, porta in vita il franchise con i meravigliosi concept art originali di Ralph McQuarrie. Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson è arrivato nei cinema proseguendo l'epica Saga che George Lucas ha iniziato 40 anni fa. Le prime recensioni di Star Wars 8 sono state estremamente positive definendo "Gli Ultimi Jedi" uno dei migliori film del franchise. Dato che Lucasfilm sta già sviluppando una nuova trilogia di Star Wars supervisionata da Johnson, non è così sorprendente apprendere che il film ha pienamente soddisfatto le aspettative dello studio.

Anche con l'enorme quantità di nuovi contenuti di Star Wars pubblicati da quando Disney ha acquistato Lucasfilm nel 2012, i fan sono ancora desiderosi di tornare nella "galassia lontana lontana" per nuove avventure. La storia della trilogia originale di Star Wars è così radicata nella cultura popolare e nell'immaginario cinematografico che è facile per i fan di Star Wars farla propria con fan trailer, cortometraggi e parodie varie. Il video realizzato da un gruppo di fan che andiamo a proporvi oggi sceglie però un approccio unico e originale, riproponendo il primo film della saga utilizzando le ormai leggendarie illustrazioni di Ralph McQuarrie.

La DAVE School di Orlando, in Florida, ha messo in piedi un progetto studentesco utilizzando le loro competenze e strutture per creare un nuovo trailer di Star Wars. Tuttavia, piuttosto che decontestualizzare un film esistente, i trailer utilizzano il design originale del concept artist Ralph McQuarrie per il franchise come fonte di ispirazione. Quando Lucas era nelle prime fasi della creazione di ciò che sarebbe diventato Star Wars, McQuarrie ha messo insieme molte illustrazioni per aiutare a visualizzare meglio i personaggi, i veicoli e le location presenti nella sceneggiatura di Lucas. Sia la scrittura che l'aspetto finale delle cose sono cambiati molto prima che il film fosse finito, ma il lavoro di McQuarrie ha continuato ad ispirare i fan, come dimostra questo trailer.

Il trailer mostra un certo numero di progetti di navi di McQuarrie, tra cui una versione di X-Wing che sarebbe stata adattata per il grande schermo. Allo stesso modo, diversi modelli di navi e costumi sono apparsi negli anni nell'universo di Star Wars con un chiaro debito nei confronti del lavoro di McQuarrie. Anche l'idea di Stormtrooper che brandiscono spade laser è stata omaggiata in Star Wars: Il risveglio della Forza (vedi la famosa scena del film "Traditore!").

Il gruppo principale di personaggi del trailer rappresenta uno dei dipinti più famosi di McQuarrie. Ad un certo punto dello sviluppo il gruppo visto in questo fan-trailer sarebbe stato lo stesso che avremmo visto sullo schermo. Mentre Luke, Han, Chewbe e i droidi sono cambiati molto nel corso del tempo, questo gruppo di personaggi alla fine ha contribuito ad ispirare il look dei personaggi della serie animata Star Wars Rebels. È facile cogliere le somiglianze con Chopper e Kanan, ma è l'originale Chewbacca quello che più riporta alla mente lo Zeb della serie animata Disney XD .

Proprio come l'Universo Espanso ora abbandonato (noto come Star Wars Legends), il lavoro di McQuarrie ha continuato ad ispirare il moderno canone di Star Wars e siamo certi continuerà a farlo negli anni a venire.

Fonte: Screenrant