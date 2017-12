Al cinema dal 14 Dicembre: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 14 dicembre 2017

Arrivano in sala l'atteso "Star Wars 8", il nuovo film di Woody Allen "La ruota delle meraviglie e le commedie italiane "Poveri ma ricchissimi" e "Natale da Chef".

- Star Wars: Gli Ultimi Jedi (USA 2017 - Fantascienza - Durata 152 minuti) di Rian Johnson con Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac. Trama: La saga degli Skywalker prosegue nel lungometraggio Lucasfilm Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in cui gli eroi del film Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato. TRAILER ITALIANO

Star Wars: Gli ultimi Jedi - recensione in anteprima Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega ed Oscar Isaac protagonisti di Star Wars: Gli ultimi Jedi. Leggete la nostra recensione

- La ruota delle meraviglie (USA 2017 - Drammatico - Durata 101 minuti) di Woody Allen con Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Kate Winslet, Max Casella, Jack Gore, David Krumholtz, Tony Sirico. Trama: Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny (Kate Winslet), ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty (Jim Belushi), il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell’aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster. TRAILER ITALIANO

La ruota delle meraviglie: recensione del film di Woody Allen Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake e Jim Belushi protagonisti del film di Woody Allen. Leggete la nostra recensione di La ruota delle meraviglie

- Poveri ma ricchissimi (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Bebo Storti, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Massimo Ciavarro, Paolo Rossi. Trama: Torna la famiglia Tucci, sempre più ricca e sempre più cafona ma con una passione nuova: la politica. Ai Tucci l’ostentazione del lusso non basta più, hanno capito che la vera svolta è il potere. E così decidono di indire un referendum che permetta al loro paesino di uscire dall’Italia, dichiararsi Principato indipendente e proporre così nuove leggi. Una vera e propria “Brexit Ciociara”, un Principato a conduzione familiare con a capo un uomo dalla pettinatura improbabile, un solido conto in banca, ma soprattutto molto cafone: Danilo Tucci, l’unico leader al mondo che fa più gaffes di Donald Trump. TRAILER UFFICIALE

Poveri ma Ricchissimi: Recensione in Anteprima Sempre più ricchi ed ora interessati alla politica. Tornano al cinema i Tucci con Poveri ma Ricchissimi.

- Natale da Chef (Italia 2017 - Commedia - Durata 97 minuti) di Neri Parenti con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Paolo Conticini, Enzo Salvi, Maurizio Casagrande, Milena Vukotic, Loredana De Nardis, Biagio Izzo. Trama: Gualtiero Saporito è un grande chef..ma solo nella sua testa! Infatti con i suoi arditi mix di ingredienti, cucina solo schifezze! Gualtiero però non demorde e insiste a proporre la sua cucina in ogni occasione, ricevendo solo insulti e porte in faccia. Ma la sua tenacia, un giorno, viene premiata. Sarà il Natale alle porte? Furio Galli, proprietario di una famosissima ditta di catering, gli offre il posto di capo cuoco nella brigata che parteciperà alla gara d’appalto indetta per "sfamare" il prossimo G7. Finalmente il sogno diventa realtà! Ma il disegno di Furio ovviamente è losco. Per salvare la sua azienda sull'orlo della bancarotta infatti, ha promesso al suo avversario di lasciarlo vincere in cambio di un "cospicuo regalo". Gualtiero si troverà così alle prese con un aiuto cuoco che non sente i sapori, un sommelier astemio e una pasticcera che esce dalle torte... anziché prepararle! Tra scambi di persona, di piatto e "dissapori" il mal di pancia è garantito...dalle risate! TRAILER UFFICIALE

- Super Vacanze di Natale (Italia 2017 - Commedia - Durata 86 minuti) di Paolo Ruffini con Paolo Ruffini, Christian De Sica, Massimo Boldi, Jerry Calà, Diego Abatantuono, Nadia Rinaldi, Monica Scattini, Massimo Ghini, Nino Frassica, Biagio Izzo, Alena Seredova. Trama: Per celebrare la serie comica più lunga del mondo Filmauro presenta il primo grande film che racchiude il meglio di 35 anni di Cinepanettoni. TRAILER UFFICIALE

- L'assoluto presente (Italia 2017 - Drammatico - Durata 82 minuti) di Fabio Martina con Yuri Casagrande, Gil Giuliani, Claudia Veronesi, Francesca Tripaldi, Marco Foschi, Federica Fracassi, Bebo Storti, Umberto Galimberti. Trama: Il film, ambientato e girato a Milano ai giorni nostri, è la storia di tre ragazzi sui vent’anni, Cosimo, Riccardino e Giovanni. A bordo di un Suv percorrono le strade deserte del centro città. All’improvviso fermano l’autovettura in prossimità di un parco, scendono e aggrediscono un passante, apparentemente sconosciuto, in cui si sono casualmente imbattuti. TRAILER UFFICIALE