Avengers Infinity War è il trailer più visto nella storia di YouTube

Di Pietro Ferraro giovedì 14 dicembre 2017

Il primo trailer di "Avengers: Infinity War" è diventato il trailer cinematografico più visto nella storia di YouTube, con oltre 100 milioni di visualizzazioni.

Un paio di settimane fa la Marvel ha finalmente reso disponibile online il primo trailer di Avengers: Infinity War, che non ha deluso e ha dato ai fan un motivo in più per essere entusiasti del grande evento che arriverà nelle sale il prossimo anno. Data l'attesa, il trailer è stato visto e rivisto un sacco di volte, al punto che ora ha un record impressionante all'attivo. Il trailer di Avengers: Infinity War è ora il trailer più visto nella storia di YouTube.

Nel momento in cui scriviamo il trailer di Avengers: Infinity War ha registrato 100.735.337 visualizzazioni. Il precedente detentore del record, che è stato il primo trailer di Star Wars: Il risveglio della Forza, registra attualmente 100.006.215 visualizzazioni. Considerando che il trailer di "Infinity War" è stato online per un paio di settimane, il risultato risulta davvero impressionante.

Va notato che il numero registrato è limitato alle visualizzazioni del trailer ufficiale su YouTube. I trailer per i film sono pubblicati su molti canali YouTube diversi e su varie piattaforme di social media in questi giorni, quindi il canale YouTube ufficiale rappresenta solo una frazione delle visualizzazioni totali. Prendendo in consderazione le visualizzazioni "extra" Avengers: Infinity War ha totalizzato 230 milioni di visualizzazioni in totale nelle prime 24 ore dalla sua uscita, il che ha infranto il precedente record.

