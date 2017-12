Star Wars: 25 droidi dalla "galassia lontana lontana"

giovedì 14 dicembre 2017

Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone una classifica con i i più famosi e più oscuri droidi dell'iconica "galassia lontana lontana".

Per celebrare l'uscita di Star Wars: Gli Ultimi Jedi vogliamo proporvi una classifica divisa in due parti che elenca 25 droidi apparsi nel franchise di Star Wars.

La classifica presenta una prima parte con i droidi più famosi e facilmente riconoscibili e una seconda parte che getta un po' di luce su quelli meno conosciuti, ma che i fan più hardcore della saga riconosceranno senza troppa fatica.

1. R2-D2

Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni, R2-D2 è un astrodroide specializzato nell'interfacciarsi con ogni sorta di computer e capace di riparare qualunque cosa anche nelle sitauazioni più estreme, incluse frenetiche battaglie a bordo degli X-Wing. Proveniente dal pianeta Naboo, R2 è un'icona dell'universo di Star Wars insieme all'amico droide protocollare C-3PO. R2-D2 però non è solo un pezzo di tecnologia, ma possiede una personalità spiccata che lo rende coraggioso e a volte "ribelle". In "Il risveglio della Forza" l'abbiamo visto spento, in una sorta di "stand-by" energetico da cui si è risvegliato per collaborare alla localizzazione del maestro Luke Skywalker. Che si tratti di riparare l'iperguida del Millennium Falcon o di utilizzare un estintore per aiutare i suoi amici a fuggire da una Cloud City occupata, R2 ha sempre un piano. R2 è un copilota di prim'ordine, una piccola spia dalle grandi risorse e un guerriero coraggioso. Possiamo dire con certezza che senza R2-D2, la saga di Star Wars non sarebbe stato la stessa.





2. C-3PO

Dopo R2-D2 era impensabile non parlare di C-3PO, i due droidi sono complementari e una delle coppie cinematografiche più amate di sempre. C-3PO è un droide protcollare il cui aspetto ricorda il robot "Maria" del film Metropolis. C-3PO conosce più di sei milioni di forme di comunicazione e proviene dal pianeta Tatooine, dove è stato assemblato dal giovane Anakin Skywalker sfruttando degli scarti. C-3PO era al centro di quasi tutti i principali eventi di Star Wars: è fuggito con i piani per la Morte Nera originale e accompagnò i suoi amici ribelli alla stazione di battaglia completamente armata e operativa dove Obi-Wan Kenobi trovò la morte. Era su Yavin quando Luke Skywalker fece esplodere la Morte Nera, ed era presente quando Han Solo venne congelato. Era su Endor quando l'Impero cadde e, prima che la sua memoria venisse cancellata, servì coraggiosamente la Repubblica nelle "Guerre dei Cloni" ed era presente anche quando Anakin Skywalker iniziò la sua transizione verso il Lato oscuro per diventare Darth Vader. C-3PO si ritrova spesso trascinato suo malgrado in pericolose avventure e coivolto in epiche missioni all'apparenza impossibili.





3. BB-8

In molti temevano che BB-8 sarebbe diventato il nuovo Jar Jar Binks, in realtà il piccolo droide è apparso da subito come una sorta di nipotino di R2-D2 da cui ha preso coraggio e determinazione. BB-8 ha svolto un ruolo fondamentale in "Il risveglio della Forza" nel trovare Luke Skywalker e ha contribuito a far sì che Finn, Rey e Poe sopravvivessero ad ogni incontro con il Primo Ordine. BB-8 è un droide astromeccanico creato da Lucasfilm come un vero e proprio effetto pratico completamente funzionante e con cui gli attori hanno pouto interagire sul set. BB-8 al pari di un adorabile cucciolo ha conquistato il cuore di Rey, il cuore dei fan di Star Wars e messo a tacere chiunque accusasse questa meraviglia tecnologica come troppo carino.





4. K-2SO

K-2SO è stato una delle piacevoli sorprese riservate dal godibile spin-off Rogue One, un droide privo di filtri che dice sempre quello che pensa, abitudine che spesso crea situazioni tra l'esilarante e l'imbarazzante. K-2SO era un droide dell'esercito imperiale riprogrammato dalla ribellione diventato è uno dei combattenti più leali della galassia. Durante la battaglia di Scarif dimostrerà di essere un prezioso alleato e compagno di battaglia del team "Rogue".





5. Droidi da Battaglia

I Droidi da Battaglia noti anche come "Droidi da Battaglia B1" della Federazione dei Mercanti sono stati fondamentali per la storia di Star Wars. I droidi da battaglia costituivano la maggior parte dell'esercito separatista che combatté la Repubblica nelle "Guerre dei Cloni". Erano la costante "carne da cannone" usata da Darth Sidious nel suo tentativo segreto di conquistare la Repubblica.





6. IG-88

IG-88 aka Phlutdroid nasce come parte di una linea di droidi assassini derivati dagli IG-100 Magnaguard usati tra l'altro come guardie del corpo dal Generale Grievous. Successivamente gli IG-88 divennero alcuni dei più temuti cacciatori di taglie della Galassia. Dopo una fugace apparizione in L'impero Colpisce ancora torneranno in molti romanzi e fumetti, tra cui un racconto breve nell'antologia "Tales of the Bounty Hunters" in cui diversi IG-88 cercano di provocare una ribellione di droidi.





7. Chopper

C1-10P, comunemente noto come "Chopper" è un droide astromeccanico della serie C1 attivo durante le Guerre dei Cloni e nei primi anni dell'Impero Galattico. Il droide appare nella serie animata Star Wars Rebels come membro di una cellula ribelle guidata dal capitano Twi'lek Hera Syndulla e dallo Jedi Kanan Jarrus che combatte contro l'Impero, ponendo le basi per la futura Alleanza Ribelle. Chopper è responsabile della manuntenzione dello "Spettro", un cargo leggero VCX-100 modificato che funge da base operativa del team. Chopper è un brontolone, ma il suo supporto è stato spesso cruciale nelle missioni per salvare e supportare i membri del team in situazioni di estrema difficoltà.





8. R5-D4

R5-D4, chiamato anche "Rosso" da Luke Skywalker, è un droide astromeccanico di proprietà di un gruppo di Jawa su Tatooine nei primi giorni della Guerra Civile Galattica. In Una nuova speranza, poco prima della Battaglia di Yavin, i Jawa hanno tentato di venderlo a Owen Lars, ma il motivatore del droide ha funzionato male, così venne acquistato R2-D2 al posto di R5-D4. Immaginate se lo zio di Luke Skywalker avesse acquistato R5-D4 anziché R2-D2. Gli assaltatori avrebbero trovato R2 dopo aver massacrato i Jawa e la Morte Nera avrebbe eliminato la base ribelle su Yavin con facilità. Ma per fortuna R5-D4 si è guastato al momento giusto cambiando involontariamente il destino della galassia.





9. 2-1B

2-1B è un droide medico che appare insieme a FX-7 in L'impero colpisce ancora presso la Base Echo su Hoth: è lui che ha curato Luke Skywalker nella vasca bacta dopo l'aggressione di un Wampa. 2-1B ha anche curato Skywalker dopo che la sua mano è stata amputata in un duello con Darth Vader su Bespin. 2-1B ha avuto una lunga esperienza con gli umani, fornendo cure attente e premurose. È grazie a questo che Skywalker ha richiesto espressamente di essere curato da 2-1B dopo la perdita della mano.





10. 4-LOM

4-LOM è un ambizioso droide protocollare che dopo aver superato la propria programmazione è prima diventato un ladro intergalattico e in seguito un famigerato cacciatore di taglie. 4-LOM ha fatto spesso sqauadra con Zuckuss, un insettoide della specie Gand anch'egli cacciatore di taglie. Dopo la Battaglia di Hoth in L'impero colpisce ancora sia 4-LOM che Zuckuss vengono ingaggiati da Darth Vader per catturare Han Solo, capitano del Millennium Falcon ed eroe dell'Alleanza Ribelle. Tuttavia, la taglia sulla testa del contrabbandiere viene invece rivendicata dal famigerato Boba Fett. Nell'Universo Espanso 4-LOM e Zuckuss sono apparsi spesso insieme in romanzi, videogiochi e fumetti.





11. Droide-Topo

Il droide riparatore della serie MSE-6, a volte indicato come Droide-Topo è un droide di piccole dimensioni per uso generico, spesso usato per consegne e manutenzione. Le unità MSE-6 erano locate in particolare sugli Star Destroyer e in entrambe le Morti Nere durante il periodo dell'Impero Galattico. In Una nuova speranza è il piccoletto che vediamo sulla Morte Nera darsela a gambe terrorizzato alla vista di Chewbacca scortato da Luke e Han travestiti da assaltatori.





12. EV-9D9

EV-9D9 indicato anche semplicemente come 9D9, è un droide supervisore femminile MerenData EV che, originariamente un pacato e laborioso meccanico di vaporizzatori di umidità, palesò un difetto di programmazione che la portava a tormentare e smembrare altri droidi. Fu acquistata dal criminale Jabba the Hutt, che la mise a capo del reparto cyborg del suo palazzo dopo una riprogrammazione. EV-9D9 impartiva ordini a C-3PO e R2-D2 dopo che in Il ritorno dello Jedi i due sono finiti alla corte di Jabba the Hutt in veste di servitori.





13. R4-P17

R4-P17 è un droide astromeccanico programmato con una personalità femminile, che fu assegnato al Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi prima e durante le "Guerre dei Cloni". Introdotto in L'attacco dei cloni, R4-P17 ha accompagnato Obi-Wan su Geonosis e aiutò il Maestro Jedi in battaglia contro Jango Fett e la sua Slave I. R4 mandò anche il messaggio a Coruscant che informava i Jedi che Obi-Wan era stato catturato dal Conte Dooku e dai Separatisti. Purtroppo, durante la battaglia finale delle "Guerre dei Cloni", R4-P17 fu distrutta dai Droidi Sabotatori Pistoeka aka Droidi Insetto.





14. Droide WED Treadwell

WED Treadwell è un droide di classe 2 addetto alla riparazione di navi, macchinari e altri droidi. In una scena tagliata dall'originale Star Wars, Luke Skywalker stava riparando un vaporizzatore accanto al suo fidato droide Treadwell, e durante la riparazione Luke usa il suo binocolo per spiare una battaglia tra uno Star Destroyer e e una corvetta (blockade runner). Ciò che era importante di questa scena è che doveva essere la prima volta che il pubblico incontrava Luke. Altri Treadwell appaiono in tutta la Trilogia originale. Lo stesso Treadwell che è stato "tagliato" nella scena con Luke può essere visto nella fattoria di Lars, mentre un altro Treadwell si trova nella fila di droidi messi in mostra dai Jawa. Da segnalare anche Han Solo che rimprovera notoriamente un piccolo e grazioso Treadwell in L'impero colpisce ancora e molti di questi droidi riparatori possono essere visti in tutta la base Echo su Hoth.





15. GA-97

GA-97 era un droide servitore presso il castello della contrabbandiera Maz Kanata sul pianeta Takodana, ma era segretamente reclutato come spia della Resistenza. Era presente in Il risveglio della Forza quando il contrabbandiere Han Solo entra con la commerciante di rottami Rey, l'ex stormtrooper Finn e il droide astromeccanico BB-8. Riconoscendo BB-8 come il droide della resistenza scomparso, GA-97 li ha contattati tramite la loro rete di intelligence per informarli della posizione dell'astrodroide. Sulla base del rapporto del droide, le forze della Resistenza sono state mobilitate per recarsi a Takodana. Prima che arrivassero, il castello fu distrutto in un attacco del Primo Ordine.





16. Power Droid

I Power Droid hanno fondamentalmente la forma di una scatola con due o quattro zampe e fungevano da batterie mobili, in grado di alimentare una grande varietà di macchine e veicoli. Erano comunemente incontrati in tutta la galassia a causa della loro versatilità. Alcuni modelli di Power Droid sono stati soprannominati "Gonks" per i suoni che producevano. Ovviamente, il Gonk più famoso era quello a bordo del trasporto Jawa (Sandcrawler) in Una nuova speranza. Queste piccole scatole di potenza possono essere viste in ogni base ribelle, a bordo di entrambe le Morti nere, per le strade di Mos Eisley e un Power Droid è apparso anche nello spin-off Rogue One.





17. Droide Ostetrica

Il Droide Ostetrica è un modello di droide medico operativo nella galassia durante le "Guerre dei Cloni". Sono stati progettati per far nascere in sicurezza i bambini di una moltitudine di specie e garantire sicurezza e salute del neonato. Uno di loro era presente in La vendetta dei Sith dove stava operando nella struttura medica dell'asteroide Polis Massa dove sono nati i gemelli della senatrice Padmé Amidala, Luke e Leia. Padmé morì subito dopo la loro nascita.





18. Droide Sonda Viper

Visto per la prima volta in L'impero colpisce ancora, i Droidi Sonda Viper, conosciuti anche come "Probot", vengono usati dall'Impero per cercare nelle regioni remote della galassia qualsiasi segno di attività ribelle. E' stata una di queste sonde che ha allertato Darth Vader della presenza della base ribelle nascosta su Hoth.





19. Droideka

I Droideka, conosciuti anche come Droidi Distruttori, erano un tipo di droide usato dalla Federazione dei Mercanti durante l'Invasione di Naboo e, successivamente, dalla Confederazione dei Sistemi Indipendenti durante le "Guerre dei Cloni". Prodotti dai Colicoidi su Colla IV, i Droideka erano progettati mutare la loro forma ripiegandosi come una palla e sfruttare un generatore di scudi mentre sparavano ad un bersaglio. In La minaccia fantasma, prima dell'invasione di Naboo, Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jinn hanno dovuto affrontare diversi Droideka su una nave da battaglia della Federazione dei Mercanti. Se avete giocato ai videogiochi ufficiali della Trilogia originale avete senza dubbio un'idea di quanto possano essere coriacei questi droni una volta attivato il generatore di scudi.





20. 3B6-RA-7

3B6-RA-7, soprannominato "3B", era un droide assistente personale che lavorava come spia, badante e bracciante, servendo maestri diversi come il Gran Moff Dunhausen e l'estrattore di umidità Sholh Dorr. Originariamente in possesso dell'Imperial Security Bureau, 3B6-RA-7 ​​venne programmato per funzionare simultaneamente come droide protocollare e droide spia, ma il droide non si rivelò all'altezza del compito. Nella speranza di tenere d'occhio il Grand Moff, il Bureau presentò il droide a Dunhausen, che si stancò rapidamente dell'inettitudine di 3B6-RA-7. Le voci sulla linea RA-7 usate come spie persistevano e ben presto Dunhausen cercò di sbarazzarsi del droide. RA-7 è un altro droide praticamente sconosciuto trasformato in una action figure da Kenner. Il giocattolo in questione venne chiamato "Death Star Droid" anche se il robot non è apparso sulla Morte Nera nell'originale Star Wars. 3B6-RA-7 ​​è apparso invece sul Sandcrawler dei Jawa in "Una nuova speranza", ma venne snobbato dai Jawa quando venne il momento di vendere droidi allo zio di Luke.





21. Droide da Interrogatorio

Un Droide da Interrogatorio, noto anche come Droide della Tortura o Droide del Dolore, veniva usato come strumento di tortura in interrogatori coercitivi. Esistevano varie varietà, equipaggiate con vari strumenti di tortura. A volte erano droidi medici modificati. Mentre erano tecnicamente illegali, Darth Vader ne faceva ampio uso e ne utilizzò uno durante l'interrogatorio della Principessa Leia Organa in Una nuova speranza.





22. 8D8

8D8 è un droide maschile della serie "8D" di proprietà del signore del crimine Jabba the Hutt. 8D8 in Il ritorno dello Jedi assisteva l'EV-9D9 nel terrorizzare i droidi che non rigavano dritto nel palazzo di Jabba. 8D8 è un droide specializzato nella tortura di altri droidi e può essere visto sullo sfondo quando R2 e 3PO sono condotti nel reparto droidi di Jabba. Nella scena vediamo l'8D8 è impegnato a torturare un Power Droid posandogli un ferro rovente sui piedi meccanici.





23. FX-7

FX-7 è un droide medico assistente che ha servito l'Alleanza Ribelle durante la Guerra Civile Galattica. Quando lo vediamo in L'impero colpisce ancora, nella base Echo sul pianeta Hoth, FX-7 assiste 2-1B quando quest'ultimo cura Luke Skywalker con un trattamento bacta dopo che è stato ferito da un Wampa. FX-7 comparirà più tardi mentre è impegnato a ricostruire la mano robotica di Luke, e se fate attenzione e mettete il film in pausa, potete scorgere FX-7 anche durante il briefing dell'Allenza Ribelle in Il ritorno dello Jedi.





24. CZ-3

CZ-3 era un droide per comunicazioni e come altri droidi della serie CZ, era dotato di un comunicatore incorporato, sofisticate apparecchiature di scrambling e sorveglianza e protocolli di crittografia. Puoi chiaramente individuare CZ-3 nelle strade di Mos Eisley e si può vedere un droide simile a bordo del Sandcrawler dei Jawa. Un droide CZ è anche chiaramente visibile nel palazzo di Jabba. Una delle curiosità legate a CZ-3 è che è interpretato nientemeno che da Anthony Daniels, lo stesso attore che ha dato vita a C-3PO. Il retroscena pre-Disney di questo droide è piuttosto ricco. La leggenda vuole che CZ-3 abbia lavorato per Jabba the Hutt e dopo che si diede alla fuga, Jabba mandò cacciatori di taglie per ritrovare il bizzarro automa. Quando gli spettatori vedono CZ-3 in Star Wars, è in fuga dai cacciatori di Jabba. La storia non è però finita qui, si scoprirà che il CZ a bordo del Sandcrawler era il "fratello gemello" di CZ-3. Quando i CZ si schiantarono su Tatooine, furono separati e CZ-1 venne preso dai Jawa e smantellato.





25. U-3PO

U-3PO, era un droide protocollore della serie 3PO creato da Cybot Galactica prima della Battaglia di Yavin. U-3PO prestò servizio nel Corpo diplomatico della Casa Reale di Alderaan durante la Guerra Civile Galattica, ma alla fine divenne un agente dormiente per l'Impero Galattico. L'U-3PO è apparso fugacemente in Star Wars, ma questo droide protocollare argentato è uno dei primi personaggi introdotti nell'intera saga di Star Wars. Dopo che lo Star Destroyer ha abbordato la Corvetta della Principessa Leia vediamo C-3PO, R2-D2 e il buon vecchio U-3PO a bordo dell'astronave. In seguito R2 e C-3PO diventeranno delle star, mentre U-3PO uscirà di scena in sordina. L'Universo Espanso "Legends" rivelò in seguito che U-3PO era un agente imperiale sotto copertura che ha riferito la posizione della Corvetta della principessa Leia agli uomini di Darth Vader, ma ricordiamo che la maggior parte del canone dell'Universo Espanso è stato spazzato via dopo la vendita di Star Wars alla Disney.

