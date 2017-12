Golden Globe 2018, tutte le donne in nero per dire basta alle molestie sessuali e alla disuguaglianza di genere?

Di Federico Boni giovedì 14 dicembre 2017

Golden Globe 'al femminile' quelli in arrivo il 7 gennaio prossimo.

Golden Globe 2018, tutte le nomination - guida The Shape of Water Tre manifesti a Ebbing, Missouri e The Post inseguono The Shape of Water ai Golden Globe 2018. Dopo la copertina del Time, che ha incoronato le donne protagoniste del 'movimento #MeToo' contro le molestie sessuali 'persone dell'anno', i prossimi Golden Globe potranno regalare sorprese. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, il risveglio culturale che ha scosso Hollywood potrebbe prendere forma il 7 gennaio prossimo sul tappeto rosso degli ambiti premi, con tutte le attrici, comprese quelle nominate e quelle che presenteranno i Golden, in abito nero per protestare contro le molestie sessuali e la disuguaglianza di genere.

Una novità che arriva poche ore dopo l'annuncio che tutti i presentatori che assegneranno gli Screen Actors Guild Awards il 21 gennaio prossimo saranno donne.

Oprah Winfrey riceverà il Golden Globe alla carriera Cecil B. DeMille Award 2018 per Oprah Winfrey.

Organizzare una simile forma di protesta appare tutt'altro che semplice, ma il red carpet dei Golden Globe 2018 potrebbe passare alla storia come il primo in total 'black'. Per dire basta alla disuguaglianza e alla prepotenza maschile all'interno dell'industria cinematografica.

Fonte: HollywodReporter