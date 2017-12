Kill or Be Killed sbarca al cinema con il regista di John Wick

Di Federico Boni giovedì 14 dicembre 2017

Uno dei due registi di John Wick per portare al cinema il fumetto Kill or Be Killed.

Sarà Chad Stahelski, co-regista dei due John Wick insieme a David Leitch, ad occuparsi dell'adattamento cinematografico della graphic novel Kill or Be Killed, realizzata da Ed Brubaker e Sean Phillips nel 2016. A far suoi i diritti cinematografici la Columbia Pictures, con Basil Iwanyk, produttore di John Wick, qui nuovamente produttore e Dan Casey alla sceneggiatura.

Kill or Be Killed, edito in Italia da Mondadori, è stato nominato a quattro Eisner Awards, tra cui Best Continuing Series, Best Writer, Best Cover Artist e Best Coloring.

Protagonista un ragazzo alle prese con un demone, un patto diabolico per salvarsi la vita: uccidere una persona ogni mese. O essere ucciso.

Prima di girare Kill or Be Killed, in linea teorica, Chad Stahelski dovrà riportare in vita Highlander. Non è ancora chiaro, invece, se saranno nuovamente Chad e David a dirigere l'annunciato terzo capitolo di John Wick.

