48 ore, i registi di Good Time per il remake

Di Federico Boni giovedì 14 dicembre 2017

I fratelli Safdie per la regia del nuovo 48 ore.

25 anni dopo il cult di Walter Hill, nel 1982 interpretato da Nick Nolte ed Eddie Murphy, 48 ore tornerà al cinema per volere della Paramount. Jerrod Carmichael, ovvero il comico che ha co-creato "The Carmichael Show" della NBC, scriverà la sceneggiatura, con Benny e Josh Safdie, fratelli registi dell'applaudito Good Time, in cabina di regia. Ne è sicuro l'Hollywood Reporter.

La Chernin Entertainment, che aveva già riportato in vita Il Pianeta delle Scimmie, produrrà questo remake insieme ai Safdie, Oscar Boyson e Sebastian Bear-McClard. 48 ore fu una delle primissime produzioni di Joel Silver e lanciò in orbita l'allora esordiente Murphy. Incassati 78,868,508 dollari solo negli Usa, il film andò incontro ad un sequel nel 1990, in grado di incassare altri 153,518,974 dollari in tutto il mondo.

Protagonista un poliziotto che ottiene la libertà vigilata per un uomo a condizione che questi lo aiuti a catturare un pericoloso criminale responsabile dell'uccisione di due suoi colleghi. Dapprima antagonisti, i due diventano, infine, amici.

Fonte: HollywoodReporter