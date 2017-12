The Rock sta pensando seriamente alle elezioni presidenziali del 2024

Di Pietro Ferraro venerdì 15 dicembre 2017

Dwayne “The Rock” Johnson sta fortemente considerando di correre come Presidente degli Stati Uniti nel 2024.

Dwayne "The Rock" Johnson, che il 1° gennaio vedremo in Jumanji: Benvenuti nella Giungla, sta pensando seriamente di candidarsi come Presidente degli Stati Uniti nel 2024. Non molto tempo fa, le probabilità che una celebrità di alto profilo conquistasse la presidenza sarebbero sembrate esili. Guardando indietro bisogna ricordare che la carriera cinematografica dell'attore Ronald Reagan si era da tempo conclusa nel momento in cui prestava giuramento, ed era ormai molto più conosciuto per il suo successo in politica che per il cinema. Tuttavia l'idea di un The Rock presidente non sembra troppo inverosimile, ora che l'ex conduttore di reality Donald Trump ha vinto le elezioni del 2016 senza alcuna esperienza politica.

Quando si tratta di ipotetici candidati celebrità, The Rock è stato tra i più citati da quando un articolo del Washington Post dell'estate 2016 ha riportato l'apparente disponibilità di Johnson a considerare la politica in futuro, anche se all'epoca Johnson minimizzava la possibilità.

Tuttavia, nel maggio di quest'anno, The Rock ha dichiarato alla rivista GQ che la sua decisione definitiva di candidarsi alla presidenza era "una possibilità concreta". Ora la star del franchise Fast and Furious ha detto a Variety che sta prendendo "realisticamente in considerazione" l'organizzazione di una campagna presidenziale per il 2024. Mentre ciò significherebbe che non finirebbe per correre contro Donald Trump, come alcuni dei suoi fan avevano sperato accadesse, Johnson dice che la sua lista di impegni cinematografici è semplicemente troppo piena in questo momento per rendere il 2020 un'opzione praticabile.

Non potrei fare entrambe le cose. Realisticamente se guardiamo la mia agenda del 2018, sviluppiamo e giriamo fino al 2019 e nel 2020, con impegni che si protraggono fino al 2021, quindi sembra che una considerazione realistica sia il 2024. Sapevo che dovevo ascoltare le persone e davvero, davvero pensarci. È qui che mi trovo in questo momento, sono consapevole che la politica non è il business in cui mi trovo, quindi la cosa migliore che posso fare è continuare ad ascoltare e imparare il più possibile. Sto continuando a guardare la nostra presidenza e guardare come viene gestito ogni nuovo sviluppo. Continuo a osservare i nostri leader nel governo e, come tutti gli americani, continuo a sperare che i nostri leader mostrino equilibrio, prospettiva e capacità di riunire il nostro paese in questi tempi difficili, cosa che non credo stia facendo attualmente la nostra presidenza. Quindi è questa la situazione.

Dwayne "The Rock" Johnson ha 45 anni, il che lo metterebbe in corsa per la presidenza a 52 anni. Un argomento attuale che Johnson ha discusso con Variety è la recente ondata di molestie sessuali contro personalità di Hollywood che in molti casi hanno portato alla luce modelli di abuso decennali. Da parte sua, The Rock non ha usato mezzi termini su come si sente nei confronti dei predatori di Hollywood: