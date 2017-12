Disney conferma che X-Men & Fantastici Quattro si uniranno all'Universo Cinematografico Marvel

Sulla scia dell'accordo tra Disney e Fox, l'amministratore delegato Bob Iger conferma che l'X-Men, Deadpool e I Fantastici Quattro si uniranno all'UCM.

L'amministratore delegato della Disney, Bob Iger, ha confermato che X-Men, Deadpool e Fantastici Quattro si uniranno all'Universo Cinematografico Marvel (UCM). Come riportato in precedenza, la tanto attesa acquisizione della 21st Century Fox da parte della Disney è stata finalmente confermata con esborso di miliardi per una grossa parte delle risorse televisive e cinematografiche di Rupert Murdoch. Ciò significa essenzialmente che tutte le proprietà che prima appartenevano a Fox sono ora nelle mani di Disney e in modo cruciale per i fan dell'Universo Cinematografico Marvel, questo include sia la serie X-Men che I Fantastici Quattro.

La Disney ha comprato la 21th Century Fox per 52,4 miliardi di dollari Storico acquisto ad Hollywood. La Disney ha fatto sua la 21th Century Fox.

Prima dell'avvento dell'UCM, Marvel ha venduto alcuni dei suoi personaggi chiave ad altri studi tra cui Spider-Man, X-Men e Fantastici Quattro. Questo ha impedito di avere i supereroi Marvel al gran completo nell'UCM. Per ovviare in parte a questa mancanza nel 2015 Marvel Studios hanno raggiunto un accordo con Sony per riportare Spider-Man all'ovile, includendo Spidey in Captain America: Civil War e in un film da solista, Spider-Man: Homecoming.

L'accordo tra Disney e Fox ha ormai assicurato che i diritti di tutti i principali attori della Marvel rientrino nell'accordo e l'amministratore delegato Bob Iger ha confermato che sia gli X-Men che i Fantastici Quattro si uniranno presto all'UCM. Parlando ad una recente riunione degli investitori Iger ha dichiarato:

Abbiamo l'opportunità di espandere franchise iconici per le nuove generazioni di fan proprio come abbiamo fatto con Marvel e Star Wars...Non vediamo l'ora di espandere l'Universo Cinematografico Marvel includendo X-Men, Fantastici Quattro e Deadpool.

Mentre questo sviluppo è stato ampiamente previsto sin da quando è stato annunciato l'accordo, la conferma ufficiale che personaggi come Wolverine e Mr. Fantastic presto combatteranno insieme ad Iron Man e Thor è davvero rassicurante. Il fatto che Iger includa Deadpool nelle sue affermazioni è un'ulteriore piacevole sorpresa.

Per molti fan dell'UCM questa acquisizione sarà una buona notizia sul fronte di franchise mai realmente decollati. Fox ha affrontato due tentativi di costruire franchise dei Fantastici Quattro e nessuno dei due ha avuto particolare successo. Sebbene la Fox abbia avuto molto più successo con il franchise degli X-Men, qusto franchise negli ultimi tempi ha avuto una tendenza al ribasso, e con il recente Logan che ha messo fine alla popolare incarnazione di Wolverine di Hugh Jackman, il tempo potrebbe essere maturo per i mutanti Marvel di essere sottoposti ad un restyling all'interno dell'UCM nei prossimi anni.

