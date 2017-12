Oscar 2018, fuori l'italiano A Ciambra - ecco i 9 film stranieri ancora in corsa

Di Federico Boni venerdì 15 dicembre 2017

Annunciati i 9 film 'stranieri' ancora in corsa per l'Oscar. C'è il favorito russo Loveless.

L'Italia non ce l'ha fatta neanche quest'anno a conquistare il pass per la categoria 'miglior film straniero' agli Oscar. 'A Ciambra' di Jonas Carpignano, prodotto da Martin Scorsese e scelto dalla commissione ANICA per rappresentare il Bel Paese, è stato escluso dalla shortlist di 9 film ancora in corsa per la cinquina finale.

I magnifici 9 in gara sono 'Una donna Fantastica', Cile; 'On body and soul', Ungheria; 'Foxtrot', Israele; 'The insult', Libano; 'Loveless', Russia; 'Felicité', Senegal; 'The wound', Sudafrica; 'The square', Svezia. E' a dir poco clamorosa l'esclusione di 120 Battiti al Minuto di Robin Campillo, candidato francese. Oscar straniero che in Francia non vincono da 25 anni. Il 23 gennaio prossimo verranno annunciate tutte le nomination, con serata di premiazione datata 4 marzo. L'Italia potrà comunque contare su un nome da novanta, ovvero quel Luca Guadagnino che ha stregato Hollywood con Chiamami col tuo Nome.

L'Italia è il Paese che ha vinto più Oscar stranieri nella Storia dell'Academy. 14, davanti ai 12 della Francia. L'ultimo nel 2014, con La grande bellezza di Paolo Sorrentino.