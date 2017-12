The Electric State, i fratelli Russo produrranno con Andy Muschietti alla regia

Di Federico Boni venerdì 15 dicembre 2017

I registi di Avengers: Infinity War per l'adattamento di The Electric State.

I fratelli Russo hanno messo le mani sui diritti cinematografici di The Electric State, grapchi novel di Simon Stålenhag nata tramite campagna Kickstarter. Secondo quanto riportato da Deadline, Andy Muschietti, regista di IT, sarebbe in trattative per far sua la regia ed eventualmente produrre il tutto insieme alla moglie Barbara Muschietti. Joe e Anthony Russo affiancherebbero i Muschietti in cabina di produzione insieme a Russell Ackerman e John Schoenfelder, con Mike Larocca produttore esecutivo.

The Electric State sarà adattato da Christopher Markus e Stephen McFelly, che hanno messo mano anche a Captain America: The Winter Soldier, Capitan America: Civil War e Avengers: Infinity War, tutti diretti dai fratelli Russo. Stålenhag, autore della graphic novel, sarà tra i produttori esecutivi.

Il libro è ambientato nel 1997 e ha come protagonisti una bambina e il suo robot, abitanti di un pianeta Terra in rovina, semi abbandonato. Un’America distopica 'al passato', attraversata da un'anomala coppia di amici.

