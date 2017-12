Star Wars 8: tagliati dal film i cameo dei principi William & Harry

Di Pietro Ferraro venerdì 15 dicembre 2017

John Boyega rivela i cameo del Principe William e del Principe Harry nei panni di due Stormtrooper sono stati tagliati da "Star Wars: Gli ultimi Jedi".

John Boyega protagonista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha rivelato che i cameo del Principe William e del Principe Harry nei panni due Stormtrooper sono stati tagliati dal film di Rian Johnson. La saga spaziale che ha preso vita con Star Wars: Una nuova speranza di George Lucas nel lontano 1977 ha ottenuto un nuovo episodio che ha debutta nei cinema italiani lo scorso 13 dicembre. Diretto da Rian Johnson, il film continua la storia dell'ultima trilogia, iniziata con Star Wars: Il risveglio della Forza di JJ Abrams.

Star Wars: Gli ultimi Jedi - recensione in anteprima Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega ed Oscar Isaac protagonisti di Star Wars: Gli ultimi Jedi. Leggete la nostra recensione

Tra i fan sfegatati di Star Wars ci sono molti personaggi noti e alcuni di queste celebrità sono stati in grado di ottenere cameo in "Il risveglio della Forza", Rogue One: A Star Wars Story e "Gli Ultimi Jedi". Tra i cameo confermati c'erano quelli del principe William e del principe Harry che sarebbero dovuti apparire in "Gli Ultimi Jedi" nei panni di due Assaltatori del Primo Ordine, stiamo parlando al passato poiché sembra che quei cameo non siano soperavvissuti al montaggio finale.

Durante un'intervista con This Morning di ITV (via Newsweek), John Boyega, che interpreta l'ex Stormtrooper ed eroe della Resistenza Finn, ha confermato che i cameo dei due reali inglesi girati in "Gli Ultimi Jedi" sono stati tagliati dal film. Boyega ha detto: "Li hanno tagliati dal film". L'attore ha poi rivelato di aver chiesto scusa al principe William e al principe Harry alla premiere londinese de "Gli Ultimi Jedi": "Mi sono scusato personalmente con loro ieri e gli ho detto 'Mi dispiace siate stati tagliati dal film'. Will mi ha detto qualcosa tipo: 'Probabilmente ho solo bisogno di lavorare di più sulle mie capacità'".

Oltre a quelli tagliati di William e Henry ci sono molti altri cameo da tenere d'occhio durante la visione de "Gli Ultimi Jedi", tra cui quello regista di Rogue One Gareth Edwards, degli attori Tom Hardy e Joseph Gordon-Levitt e del cantante inglese Gary Barlow.

Per quanto riguarda le reazioni a questa nuova puntata del franchise di Star Wars, Rian Johnson sembra aver accontentato un po' tutti guadagnandosi anche un certificazione "Fresh" su Rotten Tomatoes. Ricordiamo che Star Wars: Gli Ultimi Jedi debutta ufficialmente nei cinema americani oggi 15 dicembre.

Fonte: Screenrant