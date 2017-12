Checco Zalone, il nuovo film nel 2019

Di Federico Boni venerdì 15 dicembre 2017

Inizio 2019, torna Checco Zalone.

Quo Vado?, recensione in anteprima del nuovo film di Checco Zalone Checco Zalone all'attacco del 'mito' della prima Repubblica tra Polo Nord, Norvegia, Africa e quell'Italia che ancora oggi, alle soglie del 2016, sogna il posto fisso. Tra poco più di un anno, ovvero esattamente 36 mesi dopo lo storico incasso di 'Quo Vado?' (65.295.712 euro e 9.354.770 spettatori), Checco Zalone tornerà al cinema con il suo 5° film. Ad annunciarlo, nei giorni scorsi, Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa.

"Sta scrivendo il fim, per ora la regia non è stata assegnata ma non sarà di Gennaro Nunziante, la produzione è di Taodue e sarà nelle sale a gennaio 2019".

Proprio come 'Quo Vado?', uscito il 1° gennaio 2016 e in grado di battere tutti i recor storici del box office italico. Ciò che fa rumore è l'assenza di Nunziante in cabina di regia, perché Gennaro aveva diretto e anche co-sceneggiato tutti i precedenti film dell'ex comico di Zelig. Cado dalle Nubi (14 milioni di euro d'incasso) nel 2009, Che bella giornata nel 2011 (43 milioni), Sole a Catinelle nel 2013 (53 milioni di euro) ed infine proprio 'Quo Vado?' nel 2016.

Nunziante dirigerà Il vegetale, commedia The Walt Disney Company Italia che segnerà l'esordio alla regia di Fabio Rovazzi in uscita il 18 gennaio 2018.