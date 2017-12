Alessandro Baricco conferma: 'Angelina Jolie ha acquistato i diritti cinematografici di Senza Sangue'

Di Federico Boni venerdì 15 dicembre 2017

Senza Sangue di Alessandro Baricco diventa film.

Dpo mesi di rumor la conferma è arrivata via Facebook direttamente dal diretto interessato. Angelina Jolie, due volte premio Oscar e in corsa per il Golden Globe con il lungometraggio animato 'Breadwinner', ha acquistato i diritti cinematografici di Senza Sangue, romanzo del 2002 edito da Feltrinelli.

'"Nella campagna, la vecchia fattoria di Mato Rujo dimorava cieca, scolpita in nero contro la luce della sera". Per chi conosce a memoria questo incipit c'è una notiziona. Se n'era già parlato qualche mese fa, ma adesso è ufficiale: Angelina Jolie ha acquistato i diritti per realizzare l'adattamento cinematografico di "Without blood"".

Così proprio Baricco sui social, per una Jolie che potrebbe persino dirigere l'adattamento del romanzo nostrano. Protagonista di Senza Sangue, Manuel Roca e i suoi due figli, che vivono in una vecchia fattoria isolata nella campagna. Un giorno quattro uomini su una vecchia Mercedes imboccano la strada polverosa che conduce alla loro casa. Come se stesse aspettando da sempre questo momento, Manuel Roca non perde un attimo e chiama a sé i due figli. Qualcosa di terribile e indescrivibile sta per accadere; qualcosa che sconvolgerà irrimediabilmente la vita di tutti, soprattutto quella della piccola Nina.

Senza sangue sarà il terzo romanzo dello scrittore piemontese a diventare cinema dopo La leggenda del pianista sull'oceano, diretto da Giuseppe Tornatore, e Seta di Francois Girard.