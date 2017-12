Stasera in tv su Rete 4: La figlia del generale

Di Pietro Ferraro sabato 16 dicembre 2017

Rete 4 stasera propone "La figlia del generale", film thriler del 1999 diretto da Simon West (Con Air) e interpretato da John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell, Timothy Hutton e James Woods.





Cast e personaggi

John Travolta: warrant officer Paul Brenner

Madeleine Stowe: warrant officer Sara Sunhill

James Cromwell: generale Joseph Campbell

Timothy Hutton: colonnello William Kent

Leslie Stefanson: capitano Elizabeth Campbell

James Woods: colonnello Robert Moore

Boyd Kestner: capitano Jake Elby

Daniel von Bargen: sceriffo Yardley

Chris Snyder: vicesceriffo Wes Yardley

Clarence Williams III: colonnello George Fowler

Mark Boone Junior: sergente Dalbert Elkins

John Beasley: colonnello Donald Slesinger

Brad Beyer: capitano Bransford

John Frankenheimer: generale Sonnenberg

Michael Swiney: sergente

Brent Miller: soldato

Doppiatori italiani

Claudio Sorrentino: Paul Brenner

Laura Boccanera: Sara Sunhill

Dario Penne: generale Joseph Campbell

Sandro Acerbo: colonnello William Kent

Manlio De Angelis: colonnello Robert Moore

Angelo Nicotra: Yardley

Pinella Dragani: capitano Elizabeth Campbell

Luciano De Ambrosis: colonnello George Fowler

Nino Prester: colonnello Donald Slesinger

John Benjamin Hickey: capitano Goodson

Sergio Graziani: generale Sonnenberg

Simone Mori: sergente

Claudio Fattoretto: soldato





La trama

Paul Brenner (John Travolta) è un militare che sta lavorando sotto copertura per sventare un traffico d’armi portato avanti da alcuni militari corrotti. Durante le indagini Brenner incontra l’affascinante e misteriosa Elizabeth Campbell (Leslie Stefanson), anche lei militare, tra i due sembra esserci del feeling, ma non vi è il tempo di accertarlo poiché la donna viene trovata morta, il suo corpo è legato e mostra segni evidenti di violenza.

Brenner verrà coinvolto nelle indagini, indagini decisamente scomode, visto che la vittima era la figlia del generale Joe Campbell (James Cromwell) pronto a lasciare l’esercito per dedicarsi alla politica; questo omicidio capita in un momento molto delicato per l’esercito e per lo stesso Campbell che chiede assoluta discrezione e celerità nel risolvere il caso.

Le indagini porteranno alla scoperta di sorprendenti altarini e torbide relazioni e l’investigazione comincerà a sconfinare nei piani alti; così il detective verrà messo in guardia e avvertito che la sua troppa curiosità potrebbe avere delle spiacevoli conseguenze, ma Brenner non è intenzionato a mollare...





Il nostro commento

La figlia del generale è un discreto thriller ottimamente "confezionato" dal punto di vista visivo, il regista Simon West proviene dalla pubblicità e tra i suoi crediti troviamo l'action Con Air, il thriller-remake Chiamata da uno sconosciuto, l'avventura action Lara Croft: Tomb Raider e il sequel I Mercenari 2.

West stavolta è quasi costretto, per affrontare con efficacia i territori del thriller investigativo, a rinunciare alla spettacolarità che gli è più congeniale, ma non all’eleganza della sua impronta visiva tipica, che West utilizza con rigore per mettere in scena un intreccio discreto, non privo di un eccesso di "formalità", in cui si muovono un volenteroso John Travolta coadiuvato dal veterano James Woods, che insieme ci raccontano un lato meno istituzionale e più disturbante dell’ambiente militare.

La figlia del generale non regala guizzi a livello di tensione o colpi di scena memorabili, ma risulta intrigante visivamente e propone un torbido intreccio che appare narrativamente costruito a misura di spettatore.





Curiosità



Il film è tratto dall'omonimo romanzo del 1992 di Nelson DeMille.



L'esercito americano ha rifiutato di sostenere o essere collegato in qualche modo con la produzione del film.



Le scene di Fort MacCallum sono state girate alla Savannah State University e all'aeroporto Van Nuys.



Michael Douglas ha rifiutato il ruolo principale.



John Travolta ha cercato di convincere i produttori ad assumere sua moglie, Kelly Preston, per il ruolo di co-protagonista.



John Cusack in origine era il candidato principale per Paul Brenner, ma è stato considerato troppo giovane per il ruolo.



Bruce Willis è stato originariamente considerato per Brenner.



Il "7th Psychological Operations Group", che in questo film è di stanza persso il fittizio Fort MacCallum, in Georgia, esiste realmente. È un'unità per la guerra psicologica della Riserva dell'esercito degli Stati Uniti. Ha sede a Moffett Field, in California. Fino al 1994 aveva il suo quartier generale presso il Presidio di San Francisco. Il 7th ha quattro battaglioni in quattro diversi posizioni dell'esercito. Nessun elenco per un quinto distaccamento didattico appare in qualsiasi registro consultabile.



Nessuna base militare denominata Fort MacCallum, dentro o fuori dallo stato della Georgia, esiste o è mai esistita. La controparte realmente esistente più vicina potrebbe essere Fort Benning, nei pressi di Columbus, in Georgia, e quasi a ridosso del confine Georgia-Alabama. Ma a Fort Benning non esiste e non è mai esistita alcuna unità o scuola di guerra psicologica.



La trama del film è significativamente diversa da quella del romanzo, anche se l'esito è lo stesso. Ad esempio, nel romanzo Brenner non incontra mai Elisabeth Campbell. La prima volta che la vede è nella scena dell'omicidio. Inoltre il nome di battesimo della figlia del generale è stato cambiato da Ann ad Elisabeth, e il finale ha preso una svolta leggermente diversa.



Il regista John Frankenheimer appare in un cameo nei panni del generale Sonnenberg.



Il film costato 95 milioni di dollari ne ha incassti nel mondo circa 149.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Carter Burwell (Twilight, Il destino di un cavaliere) che per quanto riguarda il genere thriller ha musicato anche Psycho III, Kalifornia, Paura e Ipotesi di complotto.

La colonna sonora include anche brani di Greg Hale Jones, Ray Colcord e il brano "O Fortuna" tratto dalla "Carmina Burana" di Carl Orff.



TRACK LISTINGS:

1. She Began To Lie - Greg Hale Jones

2. Mighty Good Road - Greg Hale Jones

3. Rachel Rocket - Greg Hale Jones

4. Gonna Rise And Fly - Greg Hale Jones

5. Exercise In Darkness - Carter Burwell

6. Epiphytic Shuffle - Carter Burwell

7. The Body - Carter Burwell

8. West Point - Carter Burwell

9. The General's Story - Carter Burwell

10. Congratulations - Carter Burwell

11. Footprints - Carter Burwell

12. The Tape? - Carter Burwell

13. The Conspiracy - Carter Burwell

14. Kent's Story - Carter Burwell9

15. The Hurt Locker - Carter Burwell

16. Out Of Her Misery - Carter Burwell

17. The General's End - Carter Burwell

18. O Fortuna (From "Carmina Burana") - Carl Orff

19. All Through The Night - Ray Colcord

20. She Began To Lie (Remix) - Greg Hale Jones