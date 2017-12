Star Wars: Mark Hamill smentisce alcune delle teorie dei fan (video)

Di Pietro Ferraro sabato 16 dicembre 2017

Lo stesso Luke Skywalker, Mark Hamill, smaschera molte delle famose teorie dei fan per il nuovo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Mark Hamill alias Luke Skywalker si è preso un po' di tempo per realizzare un video in cui smentisce molte delle più famose teorie dei fan per il nuovo Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Il fandom di Star Wars non è certo estraneo al fenomeno delle teorie dei fan, specialmente da quando Disney ha acquistato Lucasfilm nel 2012 e ha iniziato a creare nuovi film. Tutti hanno sentito delle teorie su chi sono i genitori di Rey (Daisy Ridley), se Luke Skywalker potrebbe passare al Lato oscuro e altri potenziali colpi di scena . Ora che Star Wars: Gli ultimi Jedi è nei cinema, un personaggio chiave nell'universo di Star Wars ha riflettuto su quelle teorie: Luke Skywalker in persona.

In un video realizzato per il sito web di Rolling Stone intitolato "Fan Theory Exploder", Hamill smaschera alcune delle teorie più divertenti che i fan di Star Wars hanno proposto su ciò che accade in "Gli Ultimi Jedi". A prescindere da Hamill che smentisce alcune cose piuttosto bizzarre, il video non contiene spoiler significativi per il film vero e proprio, per coloro che devono ancora vederlo sul grande schermo.

Nel video di cinque minuti, Hamill affronta le teorie che coinvolgono Rey che insegue Porg nel suo addestramento Jedi, esattamente in che misura Leia è sensibile alla forza, Poe Dameron che risveglia Finn in modo sorprendente, voci di un duello BB-8 / BB-9E, Snoke in realtà è un Ewok, la carriera post-contrabbandiere di Chewbacca, la relazione Luke / R2 e se un personaggio perderà o meno una mano. Hamill rivela anche che ha recentemente parlato con il creatore di Star Wars in pensione George Lucas che gli ha svelato che la trama originale dei suoi episodi 7, 8 e 9 di Lucas esplorava le abilità di Leia, cosa che i nuovi film non fanno.

Una cosa illustrata dal video è la bontà del fatto che Mark Hamill e Luke Skywalker sono di nuovo al centro di Star Wars. La gente amava prendere in giro la recitazione acerba del giovane Hamill nella trilogia originale di Star Wars, ma in "Gli Ultimi Jedi" l'attore offre una interpretazione forte e sicura, fedele alla storia del personaggio, ed è anche al centro di molti dei momenti più importanti del film.

Il video mostra anche che Hamill ha in serbo circa 40 anni di storie su Luke Skywalker e sulla stessa mitologia di Star Wars. Carrie Fisher, poco prima della sua morte, ha scritto un libro di memorie sulle sue esperienze con Star Wars, e si spera che Hamill faccia lo stesso un giorno.