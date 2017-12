Gremlins Recall: il fan film in versione integrale

Di Pietro Ferraro sabato 16 dicembre 2017

E' disponibile online il fan film "Gremlins Recall", sequel "unofficial" del classico del 1984.

Il sottoscritto annovera tra i suoi film preferiti di sempre Gremlins, un vero e proprio classico anni '80 da rispolverare per le festività natalizie. Tra le cose più riuscite del film ci sono gli effetti pratici e le creature realizzate con effetti speciali della "vecchia scuola" prima dell'avvento di CG e compagnia bella.

I Gremlins sono tra gli effetti pratici più riusciti in ambito cinematografico, paragonabili per efficacia allo Yoda della Trilogia originale di Star Wars che poi abbiamo visto trasformato in un personaggio da videogame nella controversa Trilogia prequel, che proprio di effetti CG ha fatto ampio uso e abuso.

Tornando al classico Gremlins, in attesa di un qualche sviluppo sull'annunciato Gremlins 3, vi segnaliamo il fan film Gremlins: Recall che oltre ad omaggiare il cult natalizio di Joe Dante, lo fa utilizzando proprio quegli stessi effetti speciali "vecchia scuola" che hanno reso il Gremlins del 1984 un classico per gli amanti del cinema fantastico.

Gremlins: Recall è diretto da Ryan Patrick e ambientato anni dopo il classico di Joe Dante, il cortometraggio (non ufficiale) immagina cosa accadrebbe se ad una società venisse in mente di vendere Mogwai come animali domestici di alta gamma al grande pubblico.





Il film segue Claire (Katherine Rodriguez) mentre è al lavoro durante un turno di notte nel ristorante di sua zia. Quando vede Owen, un autista per le consegne di Mogwai, che tortura queste adorabili creature, così cerca di prendere in mano la situazione, senza sapere in cosa potrebbero trasformarsi.

Gremlins: Recall è stato girato in tre giorni dall'operatore di ripresa Isaac Bauman ("Channel Zero") e l'asilio di effetti speciali e marionette progettati e creati da Eric Fox, un concorrente del reality show "Face Off". Insieme al cortometraggio trovate anche un divertente "dietro le quinte" che mette in risalto il lavoro straordinario di Fox che ha dato al corto una marcia in più.

