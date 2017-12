Star Wars: Gli Ultimi Jedi - la colonna sonora ufficiale di Star Wars 8

Di Pietro Ferraro sabato 16 dicembre 2017

Star Wars: Episodio 8 ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale di John Williams.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è approdato finalmente nelle sale, il che significa che l'attesa è finita per un nuovo episodio di Star Wars, un nuovo film di Rian Johnson e soprattutto una nuova partitura composta da John Williams che torna a musicare l'iconica "galassia lontana lontana" dopo Star Wars: Il risveglio della Forza.

"Gli Ultimi Jedi" dimostra quanto Williams sia profondamente connesso alla saga di Star Wars per uno scenario musicale coeso e intriso di un'epica immersiva e a tratti travolgente.

Ricordiamo che nel 2005 l'American Film Institute ha selezionato la colonna sonora composta da Williams per l'originale Star Wars del 1977 come la più grande colonna sonora americana di tutti i tempi, mentre la colonna sonora composta per Star Wars: Il risveglio della Forza ha ricevuto una candidatura all'oscar e ha vinto un Grammy.

Se nella partitura di Star Wars 7 spiccava il brano "Rey's Theme" in questo nuovo lavoro spiccano il tema di Rose parte del brano "Fun with Finn and Rose” che sottolinea il nuovo personaggio di Kelly Marie Tran e le tracce "The Battle of Crait" e "Canto Bight", che raccontano due nuove ambientazioni che appaiono nel film: il pianeta Crait al centro di una spettacolare battaglia e Canto Bight la città dei casinò dove Finn e Rose intraprendono una missione sotto copertura.

TRACK LISTINGS:

1. Main Title and Escape

2. Ahch-To Island

3. Revisiting Snoke

4. The Supremacy

5. Fun With Finn and Rose

6. Old Friends

7. The Rebellion Is Reborn

8. Lesson One

9. Canto Bight

10. Who Are You?

11. The Fathiers

12. The Cave

13. The Sacred Jedi Texts

14. A New Alliance

15. “Chrome Dome”

16. The Battle of Crait

17. The Spark

18. The Last Jedi

19. Peace and Purpose

20. Finale

Per ascoltare altri brani della colonna sonora clicca QUI.