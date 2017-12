Dungeons & Dragons, GI Joe e Micronauti, ufficiali le date d'uscita

Di Federico Boni martedì 19 dicembre 2017

Hasbro e Paramount rilanciano GI Joe al cinema, insieme ai Micronauti e Dungeons & Dragons.

La Paramount Pictures ha annunciato l'uscita in sala di alcuni nuovi titoli che andranno ad espandere l'universo cinematico Hasbro, nato lo scorso anno.

Il primo sarà un nuovissimo film di GI Joe, in sala a partire dal 27 marzo 2020. Dopo G.I. Joe: Rise of Cobra, uscito in sala nel 2009, e G.I. Joe: Retaliation, uscito nel 2013, bisognerà capire se sarà reboot totale. Il 16 ottobre 2020 arriveranno al cinema anche i Micronauti, mentre il 1 ° ottobre del 2021 uscirà un film Paramount/Hasbro ancora senza titolo. Apparentemente estraneo all'"Hasbro Cinematic Universe", ma ancora di proprietà della Hasbro, è il film Dungeons & Dragons, che sarà in sala il 23 luglio 2021.

Precedentemente si era parlato di pellicole Hasbro/Paramount che avrebbero riguardato anche Visionaries, M.A.S.K. e ROM: SpaceKnight. Ma c'è tempo per recuperare. Paramount e Allspark Pictures (l'etichetta cinematografica Hasbro) produrranno tutti i film. I Micronauts, lo ricordiamo, sono nati come giocattoli in Giappone con il nome "Microman", per poi essere rivisitati negli Usa attraverso una serie di fumetti Marvel come guerrieri di dimensioni subatomiche.

L'anno scorso era stato rivelato che il regista di Piccoli Brividi, Rob Letterman, avrebbe diretto il film di Dungeons & Dragons, con Ansel Elgort (Baby Driver) in trattative per il ruolo principale.

Fonte: Comingsoon.net