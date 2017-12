Star Wars 8: Rian Johnson torna a parlare delle origini di Snoke

Di Pietro Ferraro martedì 19 dicembre 2017

Rian Johnson torna a parlare delle origini del Leader Supremo Snoke (Andy Serkis) in "Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi".

ATTENZIONE!!! L'articolo contiene SPOILER su "Star Wars: Gli ultimi Jedi".

Rian Johnson spiega perché le origini del Leader Supremo Snoke non vengono rivelate in Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi. L'attore e interprete in "motion capture" Andy Serkis ha debuttato come Snoke in Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza di JJ Abrams. Sfortunatamente ha interpretato il personaggio solo in una manciata di scene e solo attraverso un ologramma, motivo per cui i fan speravano di scoprire di più sul servitore del Lato oscuro in "Gli Utimi Jedi", ma non ciò non è accaduto.

Serkis ha ripreso il suo ruolo di Snoke in "Gli Ultimi Jedi", questa apparendo di "persona", ma è stato prontamente ucciso dal suo apprendista Kylo Ren. Johnson, che ha scritto il film oltre a dirigerlo, ha fatto una scelta per rimuovere Snoke dall'equazione e permettere a Kylo Ren di salire sul trono del Leader Supremo. Per questo motivo il film non rivela le origini di Snoke e piuttosto usa il personaggio come un diversivo per creare la storia di Kylo Ren per lo Star Wars: Episodio IX di Abrams. Mentre quella decisione di uccidere Snoke all'inizio, senza rivelare dettagli sul suo passato, ha infastidito non poco i fan che stavano aspettando con ansia di conoscere i retroscena del villain, Johnson la giustifica come qualcosa di sensato se si prende in considerazione la narrazione generale.

In un'intervista con il Los Angeles Times, Rian Johnson spiega che non importa davvero chi sia Snoke e da dove viene, almeno non da un punto di vista narrativo, ed è per questo che il suo background non è rivelato in "Gli Ultimi Jedi". Ma ciò non significa che Johnson non sostenga un altro sceneggiatore o regista che voglia intraprendere questa strada in un altro film o in una storia di supporto.

No in questa storia non accade, il che non vuol dire che non sarebbe interessante, potrebbero esplorarlo nel prossimo film o altrove. Ho scritto questa sceneggiatura prima che uscisse "Il risveglio della Forza", quindi quando l'ho scritto, la mania di "Chi è Snoke?" Non era ancora sorta tra i fan. Anche se fosse così, la mia prospettiva è che è simile a come è stato gestito l'Imperatore. Nei primi tre film non sai nulla dell'Imperatore perché non devi, perché quella non è la storia. Sai esattamente cosa devi sapere. Mentre nei prequel, sai tutto di lui perché quella è la storia...in questo film a Rey non importa davvero da dove viene, quindi se in qualsiasi delle sue scene si fosse fermato e avesse fatto un monologo di 30 secondi su come fosse Darth Plagueis o chiunque altro, Rey avrebbe esitato un istante e sarebbe apparsa confusa e la scena sarebbe andata avanti...e avremmo finito per tagliarlo nella sala di montaggio perché non ha importanza per la storia in questo momento.

Come sanno i fan di Star Wars però, essere morti non significa necessariamente che il personaggio sia sparito per sempre. Inoltre Snoke non ha realmente bisogno di essere vivo per poter scoprire il suo passato. Quindi speriamo che altri elementi della sua storia vengano rivelati nel prossimo Star Wars: Episodio IX di Abrams, l'ultima puntata della nuova trilogia di Star Wars, nonchè capitolo finale della saga Skywalker.

Fonte: Movieweb