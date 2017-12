Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni: trailer e poster del live-action Disney

Di Pietro Ferraro martedì 19 dicembre 2017

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action di Lasse Hallstrom nei cinema americani dal 2 novembre 2018

Disney ha pubblicato un primo trailer Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni (The Nutcracker and The Four Realms),il nuovissimo adattamento live-action della fiaba classica "Schiaccianoci e il re dei topi" di E.A. Hoffmann.

Diretto da Lasse Hallstrom (Chocolat) e interpretato da Keira Knightley come la Fata Confetto e con una performance speciale della ballerina Misty Copeland, il film si svolge in gran parte in un mondo parallelo e sconosciuto suddiviso in quattro regni: il regno dei Fiocchi di Neve, il regno dei Fiori e il regno dei Dolci. Ma Clara (Mackenzie Foy) entra nel Quarto Regno per affrontare un tiranno chiamato Madre Ginger (Helen Mirren) e una banda di topi, che detengono una chiave che Clara deve recuperare ad ogni costo.

Il film vede la partecipazione di Morgan Freeman, Misty Copeland, Miranda Hart, Eugenio Derbez, Jack Whitehall e Ellie Bamber. Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni arriva nelle sale americane il 2 novembre 2018.





Tutto ciò che vuole Clara (Mackenzie Foy) è una chiave, una chiave unica nel suo genere che sbloccherà una scatola che contiene un dono inestimabile da parte della sua defunta madre. Un filo d'oro, che le viene presentato durante la festa annuale del padrino Drosselmeyer (Morgan Freeman), la conduce all'ambita chiave, che scompare prontamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. È lì che Clara incontra un soldato di nome Phillip (Jayden Fowora-Knight), una banda di topi e reggenti che presiedono tre reami: il reame dei fiocchi di neve, il reame dei fiori e il reame dei dolci. Clara e Phillip devono sfidare l'infausto Quarto Reame, casa del tiranno Mother Ginger (Helen Mirren), per recuperare la chiave di Clara e, auspicabilmente, restituire armonia al mondo instabile.