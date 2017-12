Sicario 2: Soldado - trailer del sequel di Stefano Sollima

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 dicembre 2017

Sicario 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Stefano Sollima nei cinema americani dal 29 giugno 2018.

L'attesa è stata più lunga del previsto, ma finalmente abbiamo il primo trailer di Sicario 2: Soldado. l'atteso sequel di Sicario, successo a sorpresa del 2015. Il primo trailer promette davvero bene e riunisce i protagonisti maschili dell'originale: Josh Brolin e Benicio Del Toro.

Sicario 2 di Stefano Sollima: parla lo sceneggiatore Stefano Sollima dirigerà Benicio Del Toro in Soldado, sequel di Sicario.

Prima dell'uscita del trailer Brolin aveva definito questo sequel più "intenso" e molto "più grande" dell'originale che includeva il suo personaggio, l'agente C.I.A. Matt Graver. Benicio Del Toro lo ha definito un sequel veramente tosto e un po' più complesso dell'originale. Del Toro torna ad interpretare Alejandro che insieme a Graver prosegue una lotta senza quartiere ai narcotrafficanti.

Il Sicario originale era incentrato principalmente sull'agente F.B.I. Kate Macer di Emily Blunt che si trova reclutata in una task force della DEA che operava fuori dagli schemi. Ora Alejandro e Graver operano senza alcuna supervisione. La guerra alla droga è passata al livello successivo e i cartelli scortano i terroristi sul confine tra Stati Uniti e Messico. A Graver viene chiesto di intervenire e aiutare a risolvere il problema, con uno dei suoi nuovi capi interpretato da Catherine Keener.

Emily Blunt non torna in Sicario 2, nemmeno per un cameo. Il primo film ha concluso la sua storia. Per quanto riguarda il personaggio di Benicio Del Toro, c'era ancora molto da raccontare come mostra anche il trailer.

Alejandro ha intrapreso una missione di vendetta per eliminare le persone che hanno ucciso la sua famiglia. Ora ha un nuovo incarico che coinvolge la figlia di un boss della droga interpretata da Isabella Moner. Del Toro ha parlato di uno stallo in cui si ritrova il suo personaggio in questo sequel.

Lui o deve seguire gli ordini o prendere la decisione giusta, e quindi è un po' il punto in cui il personaggio si trova bloccato.

Il regista dell'originale Dennis Villeneuve e il suo direttore della fotografia Roger Deakins non hanno avuto il tempo di tornare per il sequel, che arriverà nelle sale a tre anni dall'originale. Al timone ora c'è Stefano Sollima regista del film Suburra e di serie tv di grande successo come Romanzo criminale - La serie e Gomorra - La serie. Attualmente la data di uscita americana del film è fissata al 29 giugno 2018.