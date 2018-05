Soldado - nuovo trailer e locandine di "Sicario 2"

Di Pietro Ferraro venerdì 25 maggio 2018

Soldado: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Stefano Sollima nei cinema italiani dal 18 ottobre 2018.

Josh Brolin è tornato per il suo terzo film di quest'annno in un nuovo trailer di Sicario 2. Il terzo trailer di questo sequel. che arriverà nei cinema italiani con il titolo Soldado, si concentra su Brolin e Benicio Del Toro che iniziano una guerra con i cartelli della della droga messicani dopo che il presidente sancisce che i cartelli sono da considerare alla stregua di organizzazioni terroristiche.

Oltre alla guerra con i cartelli della droga, nel film si dipana un altro scontro, quello tra il Matt Gravers di Josh Brolin e l'Alejandro di Benicio Del Toro. Dopo aver rapito la figlia (Isabela Moner) di un importante boss del cartello, Del Toro si ritrova in una nuova missione per proteggere la ragazza dopo che il governo americano la vuole morta, il che lo mette direttamente nel mirino di Matt Gravers, che ha il potere di fuoco di un esercito e illimitate risorse del governo degli Stati Uniti per rintracciare Alejandro.

Alla domanda sulla direzione di Sicario 2 in una recente intervista, Benicio Del Toro ha rivelato che ci sono alcune decisioni che devono essere prese sia per il suo personaggio che per quello di Josh Brolin, decisioni che Del Toro definisce "difficili".

Penso che i personaggi si trovino di fronte a più decisioni, più biforcazioni nella strada, potrei dire lo stesso per il personaggio di Josh e per Alejandro. Devono prendere decisioni che sono sempre più difficili.

Per quanto riguarda Josh Brolin, dice che Sicario 2 è un film più "forte" rispetto al primo film. L'attore ha anche aggiunto che il sequel è di "portata molto più grande" rispetto all'originale.

Josh Brolin dopo aver concluso la campagna promozionale di Infinity War, dove ha interpretato il malvagio Thanos è passato direttamente al tour promozionale di Deadpool 2, dove interpreta Cable.

Soldado sarà nei cinema italiani dal 18 ottobre 2018.





Soldado - primo trailer italiano di "Sicario 2"

01 Distribution ha reso disponibili un primo trailer italiano di Soldado aka Sicario 2, sequel di Stefano Sollima del film "Sicario" del 2015 di Dennis Villeneuve che vede il ritorno di Benicio Del Toro e Josh Brolin.





La lotta al narcotraffico fra Stati Uniti e Messico si è inasprita da quando i cartelli hanno iniziato a trasportare terroristi attraverso il confine americano. Per combattere questa guerra, l’agente federale Matt Graver (Josh Brolin) dovrà unire le forze con il misterioso e impenetrabile Alejandro (Benicio Del Toro).

Il cast è completato da Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Manuel Garcia-Rulfo e Catherine Keener.





Sicario 2: Soldado - trailer del sequel di Stefano Sollima

L'attesa è stata più lunga del previsto, ma finalmente abbiamo il primo trailer di Sicario 2: Soldado. l'atteso sequel di Sicario, successo a sorpresa del 2015. Il primo trailer promette davvero bene e riunisce i protagonisti maschili dell'originale: Josh Brolin e Benicio Del Toro.

Sicario 2 di Stefano Sollima: parla lo sceneggiatore Stefano Sollima dirigerà Benicio Del Toro in Soldado, sequel di Sicario.

Prima dell'uscita del trailer Brolin aveva definito questo sequel più "intenso" e molto "più grande" dell'originale che includeva il suo personaggio, l'agente C.I.A. Matt Graver. Benicio Del Toro lo ha definito un sequel veramente tosto e un po' più complesso dell'originale. Del Toro torna ad interpretare Alejandro che insieme a Graver prosegue una lotta senza quartiere ai narcotrafficanti.

Il Sicario originale era incentrato principalmente sull'agente F.B.I. Kate Macer di Emily Blunt che si trova reclutata in una task force della DEA che operava fuori dagli schemi. Ora Alejandro e Graver operano senza alcuna supervisione. La guerra alla droga è passata al livello successivo e i cartelli scortano i terroristi sul confine tra Stati Uniti e Messico. A Graver viene chiesto di intervenire e aiutare a risolvere il problema, con uno dei suoi nuovi capi interpretato da Catherine Keener.

Emily Blunt non torna in Sicario 2, nemmeno per un cameo. Il primo film ha concluso la sua storia. Per quanto riguarda il personaggio di Benicio Del Toro, c'era ancora molto da raccontare come mostra anche il trailer.

Alejandro ha intrapreso una missione di vendetta per eliminare le persone che hanno ucciso la sua famiglia. Ora ha un nuovo incarico che coinvolge la figlia di un boss della droga interpretata da Isabella Moner. Del Toro ha parlato di uno stallo in cui si ritrova il suo personaggio in questo sequel.

Lui o deve seguire gli ordini o prendere la decisione giusta, e quindi è un po' il punto in cui il personaggio si trova bloccato.

Il regista dell'originale Dennis Villeneuve e il suo direttore della fotografia Roger Deakins non hanno avuto il tempo di tornare per il sequel, che arriverà nelle sale a tre anni dall'originale. Al timone ora c'è Stefano Sollima regista del film Suburra e di serie tv di grande successo come Romanzo criminale - La serie e Gomorra - La serie. Attualmente la data di uscita americana del film è fissata al 29 giugno 2018.