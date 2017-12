Oscar 2018, i 7 film ancora in corsa per il miglior trucco e acconciatura

Di Federico Boni mercoledì 20 dicembre 2017

Trucco e parrucco da Oscar. Ecco i film ancora in corsa.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato i 7 film ancora in corsa nella categoria 'miglior trucco e parrucco' alla novantesima edizione degli Oscar, che si terrà il 4 marzo 2018.

Sabato 6 gennaio tutti i membri della 'categoria' saranno invitati a vedere estratti di 10 minuti ciascuno dei sette film ancora in gara, per poi votare il loro preferito. Le 5 nomination definitive verranno annunciate il 23 gennaio 2018.

Tra i titoli in gara spicca Bright, prodotto Netflix con Will Smith protagonista; l'Ora più Buia di Joe Wright, in cui Gary Oldman appare letteralmente trasformato negli abiti di Winston Churchill; Ghost in the Shell di Rupert Sanders, Guardians of the Galaxy Vol. 2 e I, Tonya di Craig Gillespie, eccellente soprattutto nelle acconciature anni '80 e '90; Victoria & Abdul di Stephen Frears e Wonder di Stephen Chbosky, che vede il piccolo e talentuoso Jacob Tremblay con il volto deformato da una malformazione cranio facciale.

A vincere l'Oscar nel 2017 gli italiani Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini, insieme a Christopher Nelson, con il film Suicide Squad.

Fonte: Comingsoon.net