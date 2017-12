Film italiani, novità: Anna Foglietta in Palloncini, Max Tortora in Sulla mia pelle

Di Mr. Odo mercoledì 20 dicembre 2017

Film Italiani, novità 20 dicembre 2018: Nessuno come noi, Palloncini, Sulla mia pelle.

Nessuno come noi: si stanno per concludere a Torino le riprese del nuovo film di Volfango De Biasi, tratto dall'omonimo romanzo di Luca Bianchini, interpretato da Alessandro Preziosi, Sarah Felberbaum, Vincenzo Crea, Leonardo Pazzagli e Sabrina Martina, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano. Sinossi: ambientato nella Torino degli anni Ottanta, quando non esistevano social networks e smartphone, Nessuno come noi è una commedia romantica dai risvolti amari sulle imperfezioni dell’amore. Cosa succede al tuo cuore quando scopri che la ragazza di cui sei perdutamente innamorato si fidanza con il tuo migliore amico? Cosa succede alla tua anima quando scopri che la tua insegnante e maestra di vita vive un amore clandestino con il padre del tuo migliore amico? Qual è il vero significato dell’amicizia quando scopri che è l’unico antidoto ai dolori del cuore?

Palloncini: Anna Foglietta, Lucia Mascino, Marina Occhionero, Elena Radonicich e probabilmente Paolo Calabresi reciteranno nella commedia diretta da Laura Chiossone e prodotta dalla Indiana Production. (fonte Cinemotore)

Sulla mia pelle: Max Tortora, Alessandro Borghi e Jasmine Trinca reciteranno nel nuovo film di Alessio Cremonini, prodotto da Cinemaundici con Lucky Red, che racconterà gli ultimi giorni di Stefano Cucchi e della settimana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia. (fonte Askanews)