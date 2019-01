Artemis Fowl: teaser trailer italiano del film Disney

Di Federico Boni mercoledì 2 gennaio 2019

Artemis Fowl: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantasy di Kenneth Branagh nei cinema americani dal 9 agosto 2019.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili online un teaser trailer italiano e una locandina di Artemis Fowl, adattamento diretto da Kenneth Branagh (Thor, Cenerentola) dell'omonima serie di libri fantasy dall'autore irlandese Eoin Colfer.

Discendente da una lunga stirpe di geni del crimine, il genio dodicenne Artemis Fowl si trova coinvolto in una battaglia di forza e astuzia contro una potente e nascosta razza di fate che potrebbe essere alla base della scomparsa di suo padre.

L'esordiente Ferdia Shaw interpreta Artemis, Lara McDonnell è l'elfa Spinella Tappo (Holly Short), Judi Dench è il Comandante Tubero (Julius Root), Josh Gad il nano cleptomane Bombarda Sterro (Mulch Diggums) mentre Nonso Anozie veste i panni dell'esilarante Leale (Butler) guardia del corpo di Artemis Fowl. Il cast è completato da Tamara Smart (nipote di Leale, Juliet) e Miranda Raison (madre di Artemis).

Fonte: Disney





Artemis Fowl: Disney conferma il via alle riprese e dettagli sul cast

Articolo pubblicato il 14 marzo 2018 / Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disney ha confermato il via alle riprese del film Artemis Fowl, adattamento dell'omonima serie di libri fantasy dall'autore irlandese Eoin Colfer. II libri di Artemis Fowl raccontano la storia di un genio del crimine in miniatura, un dodicenne che scopre un mondo nascosto nel sottosuolo popolato da elfi, folletti, goblin, nani e troll , e invece di intarprendere una qualche avventura che lo trasformerà in un eroe, da criminale in erba qual'è cerca di trarne profitto. La serie Aretemis Fowl ha uno zoccolo duro diestimatori che non si limitano ai lettori più giovani, quindi ha il potenziale per diventare un franchise di successo, potendo anche attingere da un totale di otto romanzi.

Un adattamento di Artemis Fowl è in ballo dal 2001, anno dell'uscita e del travolgente successo del primo film della saga di Harry Potter. Nel 2003 Miramax, all'epoca detentore dei diritti, annunciava una sceneggiatura completata, ma quel progetto non uscì mai dalla fase pre-produzione. Nel 2013 Disney ha annunciato l'acquisizione del progetto con Kenneth Branagh alla regia e Conor McPherson per la sceneggiatura, ma lo scandalo Harvey Weinstein ha travolto la Weinstein Company e di riflesso il progetto, che si è di nuovo impantanato.

Finalmente sembra che anche lo scoglio "Weinstein" sia stato superato e Disney ha confermato ufficialmente che le riprese di Artemis Fowl sono in corso. Insieme alla conferma del via alle riprese sono arrivati anche dettagli sul cast. L'esordiente Ferdia Shaw interpreterà Artemis, Lara McDonnell sarà l'elfa Spinella Tappo (Holly Short), Judi Dench sarà il Comandante Tubero (Julius Root), Josh Gad sarà il nano cleptomane Bombarda Sterro (Mulch Diggums) mentre Nonso Anozie vestirà i panni dell'esilarante Leale (Butler) guardia del corpo di Artemis Fowl. Il cast è completato da Tamara Smart (nipote di Leale, Juliet) e Miranda Raison (madre di Artemis).

Il comunicato stampa riporta inoltre che il regista Kenneth Branagh ha portato con sè gran parte della troupe che l'ha supportato dietro le quinte del remake Assassinio sull'Orient Express, mentre il montaggio del film è stato affidato a Martin Walsh di Wonder Woman e Sammy Sheldon (Assassin's Creed) progetterà i costumi.

A seguire è stata fornita anche una breve sinossi ufficiale:



Basato sul primo libro della serie omonima di Eoin Colfer, e diretto da Kenneth Branagh, "Artemis Fowl" della Disney ha iniziato le riprese e girerà in Inghilterra, Irlanda del Nord e Ho Chi Minh City. Il libro è stato adattato per lo schermo dal premiato drammaturgo Conor McPherson. Discendente da una lunga stirpe di geni del crimine, il genio dodicenne Artemis Fowl si trova coinvolto in una battaglia di forza e astuzia contro una potente e nascosta razza di fate che potrebbe essere alla base della scomparsa di suo padre.

Fonte: Movieweb





Artemis Fowl di Kenneth Branagh, il cast

Articolo pubblicato il 21 dicembre 2017

Dopo anni e anni di sviluppo, la Walt Disney Pictures ha annunciato il cast per l'adattamento live-action di Artemis Fowl, best seller di Eoin Colfer edito in Italia da Mondadori.

A dirigere la pellicola Kenneth Branagh, già regista di Cenerentola e da poco in sala con Assassinio sull'Oriente Express, con la direttrice casting che ha visionato oltre 1200 aspiranti attori per la parte del giovane protagonista. Alla fine la scelta è caduta sull'irlandese Ferdia Shaw, qui al suo esordio cinematografico. Al suo fianco Josh Gad, presente anche in Omicidio sull'Orient Express, nel ruolo di Bombarda Sterro, nano cleptomane che lavora per le fate; il premio Oscar Judi Dench, nel ruolo della comandante Root, capo d'acciaio delle forze di polizia delle fate; Lara McDonnell, ovvero Spinella Tappo, e Nonso Anozie, formidabile guardia del corpo di Artemis.

Chi è Artemis Fowl? Un genio? Certo, visto che gioca con la tecnologia come altri giocherebbero con i soldatini. Un criminale? Indubbiamente, non a caso discende da un'illustre stirpe di malfattori. Ma Artemis è soprattutto colui che ha ideato il colpo più audace di questo secolo: impadronirsi dell'oro che il Piccolo Popolo custodisce gelosamente da millenni. Questo, dunque, è il racconto della sua guerra privata con fate, folletti, gnomi e troll e, soprattutto, con la superpoliziotta elfica Spinella Tappo.

Sceneggiato dal premiato drammaturgo Conor McPherson, Artemis Fowl uscirà al cinema il 9 agosto 2019. Via alle riprese ad inizio 2018, nel Regno Unito. 10, in totale, i capitoli editoriali fino ad oggi pubblicati.

Fonte: Comingsoon.net