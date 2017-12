Al cinema dal 21 Dicembre: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 21 dicembre 2017

Arrivano in sala il toccante "Wonder" con Julia Roberts e Owen Wilson, la briosa commedia francese "50 Primavere", il biografico "Dickens - L'uomo che inventò il Natale" e per i più piccini il film d'animazione "Ferdinand".

- Wonder (USA 2017 - Drammatico - Durata 113 minuti) di Stephen Chbosky con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Ali Liebert, Daveed Diggs. Trama: Wonder racconta la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Come sarà accettato dai compagni e dagli insegnanti? Chi sarà suo amico? L’amore della sua meravigliosa famiglia, una grande dose di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola.. TRAILER ITALIANO

Wonder di Stephen Chbosky: Recensione in Anteprima 5 anni dopo Noi siamo Infinito, Stephen Chbosky torna al cinema con un film che è un accortato appello alla gentilezza.

- Ferdinand (USA 2017 - Animazione - Durata 106 minuti) di Carlos Saldanha, Cathy Malkasian e Jeff McGrath con le voci di Fabrizio De Flaviis, Chiara Gioncardi, Paolo Vivio, Andrea Mete, Gianluca Crisafi e David Chevalier. Trama: Ferdinand racconta la storia di un grosso toro che però possiede anche un grande cuore. Dopo essere stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e strappato alla sua casa. Ma essendo determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di animali emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno. Ambientato in Spagna, Ferdinand dimostra che le apparenze possono ingannare, quando ci si trova di fronte a un enorme toro. TRAILER ITALIANO

Ferdinand: Recensione in Anteprima Un toro gentile contrario alla corrida nel nuovo cartoon Blue Sky Studios, dal 21 dicembre in sala.

- Dickens - L'uomo che inventò il Natale (Irlanda / Canada 2017 - Biografico - Durata 140 minuti) di Bharat Nalluri con Dan Stevens, Christopher Plummer, Jonathan Pryce, Justin Edwards, Morfydd Clark, Donald Sumpter, Miles Jupp, Simon Callow. Trama: Canto di Natale, uno dei più emozionanti racconti di tutti i tempi. Ecco la storia di come Charles DIckens trovò l'ispirazione per una straordinaria favola. Lo scrittore inglese ha mescolato momenti della sua vita reale ed elementi fantastici per dare forma a sei personaggi indimenticabili. TRAILER ITALIANO

- 50 Primavere (Francia 2017 - Commedia - Durata 89 minuti) di Blandine Lenoir con Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, Sarah Suco, Lou Roy-Lecollinet, Nicolas Chupin. Trama: Aurore è separata, ha appena perso il lavoro e scopre che presto diventerà nonna. La società la spinge a farsi gentilmente da parte, ma quando, per un caso, ritrova il suo amore giovanile, Aurore decide di opporre resistenza, rifiutando la rottamazione alla quale sembra destinata. E se fosse il momento di cominciare una nuova vita? TRAILER ITALIANO